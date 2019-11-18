Мультсериал «Турбозавры»

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22 ноября, 2019

Приключенческий мультсериал об удивительных динозаврах, которые умеют превращаться в машины!

Давным-давно на нашей планете жили динозавры. Однажды Земля столкнулась с огромным метеоритом, и, чтобы выжить, динозавры ушли в подземные пещеры. Там они стремительно эволюционировали и научились превращаться в разные машины и механизмы. Так возникла цивилизация турбозавров. И однажды произошла встреча этих невероятных существ с человеком — мальчиком Петей...

Мультсериал «Турбозавры» — это большое приключение удивительных динозавров и обычных детей. Петя, Катя и Ипполит вместе с рептилиями-машинами организуют команду спасателей и каждый день решают важные задачи: помогают друзьям и соседям, спасают животных, защищают окружающую среду.

Смотрите премьеру мультсериала с 25 ноября по будням в 10:35 и по выходным в 19:10 в эфире телеканала «Карусель».