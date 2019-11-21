Танцевальное шоу «Танцоры»

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21 декабря, 2019

Шоу «Танцоры» — это талантливые участники, много музыки и классных танцевальных движений. Не пропустите премьеру 23 декабря!

Юные участники соберутся на танцполе, чтобы сразиться в умении красиво двигаться и танцевать. Им предстоит пройти три раунда: подготовленный заранее номер (домашнее задание), разучивание нового танца вместе с профессиональными танцорами — барашком Бешей и страусом Штраусом — и крутой танцевальный баттл. Ведущий программы Саша Новиков помогает детям советами и подбадривает их на танцполе.

Будет очень весело и динамично! Танцуйте вместе с героями и выбирайте любимого участника программы! После завершения каждого выпуска шоу стартует открытое зрительское голосование на сайте. Отдайте свой голос тому, кто больше всего понравился именно вам!

Смотрите премьеру танцевального шоу 23 и 24 декабря в 15:40 в эфире телеканала «Карусель».