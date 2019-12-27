Звёздные гости Кремлёвской Ёлки увидели новогоднюю сказку «Письмо Деду Морозу»

Добавить в закладки

26 декабря, 2019

26 декабря телеканал «Карусель» пригласил друзей на грандиозное представление Кремлёвской Ёлки — «Письмо Деду Морозу». Увидеть эту волшебную новогоднюю сказку со своими детьми пришли Филипп Киркоров, Гоша Куценко, Елена Темникова, Юлия Волкова, Елена Борщёва, Анна Михайловская, Нино Нинидзе, Максим Шарафутдинов и другие.

Уже более полувека новогодняя Ёлка в Кремле остаётся главным праздничным мероприятием страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Для многих детей со всей России, а также их мам и пап, посещение красочных новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией, которая продолжается и в этом году при медиаподдержке телеканала «Карусель». На праздник приехали и ребята из разных стран СНГ — воспитанники детских домов и дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Новогоднее представление было организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Зрители совершили увлекательное путешествие в мир волшебства, увидели захватывающие истории о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Действие началось в обычной московской квартире, в которой школьники решили вместе написать письмо Деду Морозу. Сказочную историю на сцене воплотили лучшие театральные артисты, музыканты, художники, а также воспитанники детских творческих коллективов.

Перед представлением в фойе Государственного Кремлёвского Дворца развернулась разнообразная развлекательная программа — ребята поучаствовали в интересных играх и конкурсах, а также пообщались со сказочными персонажами. Кроме того, у всех зрителей была возможность воспользоваться «Почтой Деда Мороза» и попросить главного волшебника об исполнении самого заветного желания.

Атмосферой праздника были наполнены и интерактивные зоны телеканала «Карусель». Благодаря им все гости могли сделать памятные фото на фоне объёмных фигур-тантамаресок с изображениями любимых героев телеканала. Помимо этого, в фойе была расположена стена-раскраска, которая стала холстом для детского творчества. А на станциях «Флипбук» ребята создавали моментальную анимацию про самих себя и получали маленькие книжечки, собранные из 72 фотографий, которые при быстром перелистывании превращаются в 7-секундный ролик.

Директор телеканала Алексей Ефимов рассказал об участии «Карусели» в празднике: «Легендарная Кремлёвская Ёлка уже третий год подряд проходит при медиаподдержке «Карусели». Для нас это очень приятная и ответственная миссия. Мы ценим возможность подарить детям праздник и яркие впечатления, которые они запомнят надолго».

Народный артист России Филипп Киркоров пришёл на представление вместе со своей семьёй и рассказал о том, как сам впервые побывал на Кремлёвской Ёлке: «В первый раз на Кремлёвскую Ёлку меня привёл папа. Конечно, в первую очередь, меня поразила эта огромная ёлка, которая стояла в зале, меня впечатлило шоу. Но настоящим потрясением для меня была встреча за кулисами с известным композитором Владимиром Шаинским, написавшим много любимых всеми детских песен. Вот такая была встреча — добрая, замечательная».

Праздник также посетила певица Елена Темникова с дочерью: «Кремлёвская Ёлка — это настоящее событие, которое нельзя пропускать всем, у кого есть дети. Спасибо телеканалу «Карусель» за возможность окунуться в новогоднюю сказку и снова почувствовать себя ребёнком!».

Актёр Гоша Куценко и его дочь тоже не остались равнодушными к новогоднему представлению: «На этой замечательной Ёлке царит непередаваемая атмосфера праздника, веселья. Очень важно, чтобы в жизни детей были такие яркие дни, которые они пронесут с собой через многие годы».

Кремлёвская Ёлка, без сомнения, стала одним из ярчайших событий уходящего года и продолжила яркую и добрую традицию, которая бережно передаётся из поколения в поколение!

А те, кто не смогли посетить Кремлёвскую Ёлку, увидят телеверсию завораживающего спектакля «Письмо Деду Морозу» 13 января 2020 года в 19:30 мск на главном федеральном общедоступном телеканале для детей и юношества «Карусель», который выступил официальным телевизионным партнером праздника.



