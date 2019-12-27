Телеканал «Карусель» отмечает день рождения!

Добавить в закладки

27 декабря, 2019

27 декабря «Карусель» празднует свой день рождения! На протяжении 9 лет главный федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества неизменно радует больших и маленьких зрителей коллекцией лучших развлекательных и развивающих шоу, весёлыми игровыми проектами, любимыми российскими и лучшими анимационными сериалами и фильмами.

Важным моментом программной концепции телеканала является привлечение ведущих психологов, педагогов, авторов инновационных образовательных программ к созданию передач, ориентированных на широкую детскую и подростковую аудиторию.

Созданный на базе двух крупнейших вещателей и производителей детского телевизионного продукта — Первого канала и ВГТРК, из года в год «Карусель» подтверждает свой статус лидера не только среди многомиллионной детско-юношеской аудитории, но и старшего поколения.

«Карусель» – это главный детский телеканал в России, который развлекает ребят и одновременно развивает их. Наша миссия — помочь малышам социализироваться, понять, как устроен этот мир, научиться дружить и справляться со своими эмоциями. Мы гордимся тем, что наш контент считают интересным не только миллионы детей по всей стране, но и их родители», — сообщила главный редактор телеканала Вера Оболонкина.

К наступающему Новому году телеканал подготовил отличный подарок для своих зрителей: в 2020-м «Карусель» опубликует на своём официальном сайте архив программ за все годы существования — более 10 тысяч видеороликов. Мультимедийный портал телеканала стал более интерактивным и интересным для маленьких пользователей, превратившись в настоящий парк развлечений в интернете. Здесь можно играть, смотреть любимые программы и мультфильмы из архива канала, участвовать в конкурсах и голосовать за других ребят, читать книжки в «Читалке», учиться рисовать и многое другое.

«Карусель» приглашает своих зрителей разделить праздник вместе и окунуться в яркий калейдоскоп из лучших образовательных и развлекательных шоу, любимых анимационных сериалов и мультфильмов, а также весёлых игровых проектов!