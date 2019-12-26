Мы запустили Копилку на сайте «Карусели»!

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27 декабря, 2019

Проявляйте активность на сайте, копите шарики и каждый месяц получайте возможность выиграть призы!

У каждого зарегистрированного пользователя сайта «Карусели» есть своя Копилка, в которой копятся шарики — бонусные баллы, которые делают наш сайт ещё удобнее и интереснее. С Копилкой сайт превращается в увлекательную игру-аттракцион, где каждый участник может выиграть виртуальные призы или самые настоящие подарки от «Карусели» и её друзей!

Играйте в игры, смотрите любимые программы и мультфильмы из архива телеканала, участвуйте в конкурсах и голосуйте за других участников, читайте книжки в «Читалке», учитесь рисовать — и за всё это получайте бонусные шарики в свою Копилку!

Многие действия на сайте будут пополнять вашу Копилку, а ещё здесь есть секреты, тайники и специальные задания, которые помогут собрать ещё больше шариков. Участники наших конкурсов могут обменивать шарики на сердечки, чтобы увеличить свои шансы на победу в борьбе за призы. Также вы можете обменять шарики на сердечки, чтобы помочь в конкурсе кому-то из ваших друзей.

По результатам каждого месяца мы будем отмечать чемпионов Копилки призами! Три чемпиона января 2020 г. выиграют новогодний набор книг от издательства «АСТ» и тюбинг!



Пользователи сайта, быстрее всех набравшие 10 000 шариков, получат в подарок от телеканала «Карусель» фирменные часы и стильную куртку.*



Следите за новостями и не забывайте проверять вашу Копилку!

*количество призов ограничено