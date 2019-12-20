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Главная Ёлка страны. Трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца

28 декабря, 2019

31 декабря в 20:30 смотрите показ новогоднего представления с Главной ёлки страны!

Телезрителей порадует красочное представление, главными героями которого станут персонажи русских народных сказок. Садко, Данила-мастер, Левша, а также Дед Мороз и Снегурочка объединятся, чтобы разгадать тайну планеты Земля и победить космических пиратов. Героям предстоит совершить захватывающее путешествие на космическом корабле, чтобы спасти главный зимний праздник! 

Не пропустите показ праздничного спектакля 31 декабря в 20:30 в эфире телеканала «Карусель». Вас ждет настоящее новогоднее чудо!

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