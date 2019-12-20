Мультфильм «Умка на ёлке»

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29 декабря, 2019

Чудесный новогодний подарок всем детям и взрослым — смотрите на канале «Карусель» продолжение приключений любимого медвежонка Умки!

Умка так скучал по своему другу, с которым познакомился на севере, что прилетел на вертолете на детский праздник и встретился с мальчиком.

Медвежонок увидел, как весело дети встречают Новый год в человеческом мире. А потом мишка заскучал по маме… Вернувшись домой, Умка понял, что хорошо там, где тебя любят больше всего!

Смотрите премьеру мультфильма 31 декабря в 22:35 в эфире телеканала «Карусель».