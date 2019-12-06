Отрывок из книги «Алиса в зазеркалье»

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5 декабря, 2019

Тут Алиса оказалась на каминной полке, хоть и сама не заметила, как туда попала. А стекло, и правда, стало таять, словно серебристый туман поутру. Миг - и Алиса прошла сквозь стекло и легко спрыгнула по ту сторону. Продолжение знаменитой и любимой во всём мире истории Льюиса Кэрролла о девочке Алисе и её удивительных приключениях. Волшебный мир, где можно поболтать с цветами, пройти путь от обычной Пешки до Королевы шахматной доски и познакомиться с Труляля и Траляля.



Одно было совершенно ясно: белый котёнок тут ни при чём; во всём виноват чёрный и никто другой. Вот уже полчаса, как мама-кошка мыла Снежинке мордочку (а та стойко сносила эту муку), – так что при всём желании Снежинка ничего не могла натворить.

А знаете, как Дина умывала своих котят? Одной лапой она хватала бедняжку за ухо и прижимала к полу, а другой тёрла ей всю мордочку, начиная с носа, против шерсти. Как я уже сказал, в это время она трудилась над Снежинкой, а та лежала смирно, не сопротивлялась и даже не пыталась мурлыкать – видно, понимала, что всё это делается для её же блага.

С чёрненькой Китти Дина покончила раньше, и теперь, пока Алиса сидела, свернувшись калачиком на уголке просторного кресла, что-то бормоча про себя в полудрёме, Китти от души забавлялась, играя с клубком шерсти, которую Алиса мотала поутру; она весело гоняла его по полу и, конечно, размотала и запутала вконец. Нитки валялись теперь на коврике перед камином, до того спутанные, что на них страшно было смотреть, а Китти прыгала по ним, ловя собственный хвост.

– Ах, Китти, до чего же ты противная! – сказала Алиса, поймав её и легонько целуя в мордочку, – для того, видно, чтобы она получше поняла, что хозяйка на неё сердится. – Неужели Дина тебе не объясняла, как себя нужно вести?

Она взглянула с укоризной на Дину и как можно строже добавила:

– Нехорошо, Дина, нехорошо!

А потом опять забралась в кресло, прихватив с собой шерсть и котёнка, и снова принялась за клубок. Но дело у Алисы шло медленно, потому что она всё время отвлекалась – то беседовала с Китти, а то бормотала что-то себе под нос. Китти смирно сидела у неё на коленях, притворяясь, что внимательно следит за тем, как Алиса мотает шерсть; время от времени она протягивала лапку и тихонько трогала клубок, словно желая сказать, что с удовольствием помогла бы, если б ей позволили…



– А знаешь, что будет завтра? – говорила Алиса. – Ты бы и сама догадалась, если б сидела со мной утром на окошке. Только ты была занята – Дина тебя умывала. А я смотрела, как мальчишки собирают щепки на костёр – для него надо много щепок, Китти. Было ужасно холодно, а тут ещё снег пошёл – пришлось им разойтись по домам! Но не горюй, Китти! Завтра мы пойдём смотреть на костёр!

Тут Алиса намотала немножко шерсти Китти на шею – просто так, чтобы посмотреть, пойдёт ли ей это; Китти стала вырываться – клубок скатился на пол и опять размотался.

– Знаешь, – продолжала Алиса, когда они снова устроились в кресле, – я так на тебя рассердилась, Китти, когда увидела, что ты наделала. Я чуть было не открыла окошко и не посадила тебя на снег! Ты это заслужила, шалунья! Что ты можешь сказать в своё оправдание? А теперь слушай и не прерывай меня! (Тут она погрозила Китти пальцем.) Я тебе всё скажу! Во-первых, ты дважды пискнула, когда тебя мыли сегодня утром. Да, возразить тебе нечего, я слышала своими собственными ушами! Что ты там говоришь? (Алиса замолчала, сделав вид, что слушает Китти.) Она попала тебе лапой в глаз? Ты сама виновата, незачем было открывать глаза! Если б ты зажмурилась покрепче, этого бы не случилось! Не оправдывайся, пожалуйста! Лучше слушай! Во-вторых, ты оттащила Снежинку за хвост от блюдечка, когда я налила ей молока. Ах, вот как, тебе пить захотелось? А про неё ты не подумала? И, в-третьих, стоило мне отвернуться, как ты тут же размотала всю шерсть. Целых три проступка, Китти, а ты ещё ни за один не поплатилась! Ну, подожди, накажу тебя за всё сразу в следующую среду...

– Интересно, а что, если бы меня тоже стали наказывать за всё разом? (Алиса размышляла вслух, обращаясь скорее к самой себе, чем к Китти.) Что бы тогда было в конце года? Сидеть бы мне в тюрьме, не иначе! А если б меня оставляли без обеда за каждый проступок? Тогда бы в один прекрасный день я осталась бы сразу без ста обедов! Ну, это ещё не так страшно! Хуже, если б нужно было съесть всё разом!

– Слышишь, как снег шуршит о стёкла, Китти? Какой он пушистый и мягкий! Как он ласкается к окнам! Снег, верно, любит поля и деревья, раз он так нежен с ними! Укрывает их белой периной, чтобы им было тепло и уютно, и говорит: «Спите, дорогие, спите, пока не наступит лето». А когда они летом проснутся, Китти, то наденут зелёный наряд и пустятся в пляс на ветру. Ах, как это красиво! – Тут Алиса захлопала в ладоши и опять уронила клубок. – Хорошо бы всё это и вправду так было! Осенью лес такой сонный. Листья деревьев желтеют – и он погружается в сон.

– Послушай, Китти, а в шахматы играть ты умеешь? Не смейся, милая, я тебя серьёзно спрашиваю. Когда мы сегодня играли, ты так смотрела на доску, будто понимала все ходы: а когда я сказала «Шах!», ты замурлыкала! Ах, Китти, какой это был хороший ход! И я бы, конечно, выиграла, если б не этот противный конь! Как это он подобрался к моим фигурам! Китти, милая, давай играть, будто мы…

Я даже сказать тебе не могу, как часто Алиса повторяла эту фразу! Не далее как вчера у неё вышел долгий спор с сестрой; Алиса ей сказала: «Давай играть, будто мы – короли и королевы», – а сестра, которая во всём любит точность, заявила, что это невозможно, потому что их только двое. В конце концов Алисе пришлось уступить. «Ну хорошо, – сказала она, – ты будешь одним королём или королевой, а я всеми остальными королями и королевами сразу!» А однажды она до смерти напугала свою старую няньку, крикнув ей прямо в ухо: «Няня, давай играть, будто я голодная гиена, а ты – кость!»

Но мы отвлеклись. Итак, Алиса сказала Китти:

– Китти, миленькая, давай играть, как будто ты Чёрная Королева! Знаешь, если ты сядешь на задние лапки, а передние прижмёшь к груди, то будешь совсем как Чёрная Королева. Ну-ка, попробуй, душечка!

И Алиса сняла со стола Чёрную Королеву и поставила её перед Китти, чтобы та видела, кому подражать. Но из этой затеи ничего не вышло – в основном потому, что, если верить Алисе, Китти ни за что не желала сложить как следует лапки. Тогда в наказание Алиса поднесла её к Зеркалу над камином – пусть видит, какой у неё хмурый вид.

– Если ты сию же минуту не исправишься, я тебя посажу туда, в Зазеркальный дом. Ну, что ты на это скажешь?

– Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть минутку, – продолжала Алиса, – и послушаешь меня, я тебе расскажу всё, что знаю про Зазеркальный дом. Во-первых, там есть вот эта комната, которая начинается прямо за стеклом. Она совсем такая же, как наша гостиная, Китти, только там всё наоборот! Когда я залезаю на стул и смотрю в Зеркало, похожи на наши – только слова написаны задом наперёд. Я это точно знаю, потому что однажды я показала им нашу книжку, а они показали мне свою!

– Ну, как, Китти, хочешь жить в Зазеркальном доме? Интересно, а молока тебе там дадут? Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко? Не повредит ли оно тебе, Китти… А дальше идёт коридор. Если распахнуть дверь в нашей гостиной пошире, можно увидеть кусочек коридора в том доме, он совсем такой же, как у нас, только, кто знает, может, там, где его не видно, он совсем другой? Ах, Китти, как бы мне хотелось попасть в Зазеркалье! Там, должно быть, столько всяких чудес! Давай играть, будто мы туда можем пройти! Вдруг стекло станет тонким, как паутинка, и мы шагнём сквозь него! Посмотри-ка, оно, и правда, тает как туман. Пройти сквозь него теперь совсем не трудно…

Тут Алиса оказалась на каминной полке, хоть и сама не заметила, как она туда попала. А стекло, и точно, стало таять, словно серебристый туман поутру.

Миг – и Алиса прошла сквозь стекло и легко спрыгнула по ту сторону.

Прежде всего она заглянула в камин и очень обрадовалась, увидев, что в нём жарко пылают дрова; огонь был настоящий, совсем такой же, как у них дома! – Значит, здесь мне будет так же тепло, как и там, – подумала Алиса. – И даже, наверно, теплее, потому что здесь никто не станет меня гнать от камина. А вот будет смешно, когда наши увидят меня здесь – им ведь меня не достать!

Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на деле совсем не такая обыкновенная и скучная, какой казалась из-за Зеркала. Портреты на стене возле камина были живые и о чём-то шептались, а круглые часы, стоявшие на каминной полке (раньше Алиса видела их только сзади), улыбнулись ей.

– Здесь, право, не такой порядок, как у нас, – подумала Алиса, заметив в каминной золе несколько шахматных фигур, но вдруг охнула и присела на корточки; фигуры важно разгуливали по коврику парами!

– Вон Чёрный Король и Чёрная Королева, – сказала Алиса (шёпотом, чтобы не спугнуть их). – А вон Белый Король и Белая Королева – уселись на краешке совка и болтают ногами. А вон две Туры взялись под ручки и шепчутся о чём-то. По-моему, они меня не слышат…

Алиса наклонилась к камину.

– ...и может быть, даже и не видят. Похоже, что я вдруг стала невидимкой…

Тут на столе у неё за спиной что-то покатилось и запищало; Алиса обернулась и увидала, что это упала Белая Пешка. Она лежала на спине и изо всех сил брыкалась, силясь подняться на ноги. Алиса с любопытством ждала, что будет дальше.

– Это моя малютка! – закричала Белая Королева и бросилась к Пешке, оттолкнув Короля с такой силой, что он упал прямо в золу. – Лили, кисочка! Котёнок ты мой ненаглядный! Детка моя королевская!

И она стала карабкаться вверх по каминной решётке.

– Королевские бредни! – пробормотал Король, потирая ушибленный при падении нос.

Немудрено, что он немного рассердился на Королеву, – ведь он с головы до пят выпачкался в золе.

Алиса решила прийти им на помощь, и, так как крошка Лили вопила во весь голос, она нагнулась, схватила Королеву и быстро поставила её на стол, рядом с громко плачущей дочкой.



Отрывок из книги «Алиса в зазеркалье»