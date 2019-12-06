Ведьмочка Винни и новогодний сюрприз

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6 декабря, 2019

Новый год уже совсем скоро! Непоседливая ведьмочка Винни и чёрный кот Вильбур так и носятся туда-сюда, чтобы успеть переделать все важные дела к празднику. Стоп! А сам Дед Мороз получит подарок? Эта идея приводит к самому необычному Новогоднему квесту на свете.



До Нового года осталось…

— Моя очередь! — заявила Винни, выпрыгивая из кровати, но она тут же запуталась в ночнушке и шмякнулась на пол.

Шмяк!

Вильбур держал в лапах праздничный календарь и как раз, дразнясь, приоткрыл очередное окошко.

— Ты же вчера открывал! — завопила Винни. — Мой черёд! Дай сюда! — И вдруг замешкалась. — А давай так, Вильбур: угадаешь, что прячется в этом окошке, и откроешь ещё два. Как тебе? Ну же, Вильбур, попробуй!

Кот поскрёб когтём за ухом и нахмурился. Затем улыбнулся и нарисовал в воздухе загадочный прямоугольник.

— Это что, миска с сосиской? — озадачилась Винни. — Не больно-то по-новогоднему. Думаю, там колокольчики звонят и петь песенки велят. А ещё праздничный хор.



Она осторожно потянула краешек окошка.

— Вот это да, Вильбур! Целая гора расчудесных ПОДАРКОВ! Мы оба ошиблись. Хм, что же нам придумать в этом году? Что дарить и что просить у Деда Мороза? — Кот мечтательно вздохнул, и Винни предложила:

— А давай напишем Деду Морозу письмо? Она взмахнула волшебной палочкой, сказала:



И на столе тут же появились стопка бумаги, разноцветные мелки и карандаши, а ещё блестки и клей.



Правописание у Винни прихрамывало, зато рисовала она просто замечательно, поэтому подумала, что чуточку того и другого, пожалуй, не повредит.

«Дарагой Дед Мароз прешли пажалуста…»

Винни задумчиво погрызла карандаш и нарисовала летуче-кусачие заколки, сахарные палочки-выручалочки, мешок картофельных глазок и картинку-загадку из 1013 частей.

Вильбур тоже кое-что нарисовал. А точнее — прямоугольник.

— Что это? — поинтересовалась Винни. — Ерунда какая-то, точь-в-точь склизко-ослизлая каша без вошек-крошек.

Кот показал в сторону двери, где на коврике лежал яркий цветной журнал. Обложка призывала: «Спешите со всех лап: новый планшет «МурТех»! В подарок — котошлейка: удобно носить и не расставаться».

— И всё равно чепуха, как уши у лопуха, — заупрямилась Винни. — Хочешь, я подарю тебе такую штуку сейчас? Лучше попроси у Деда Мороза что-то по-настоящему новогоднее.

Винни ударила волшебной палочкой по картинке в каталоге.



И тотчас на столе очутился новенький «МурТех».

— Мяузи-агаузи! — Вильбур едва не задохнулся от восторга и, не откладывая, бросился тыкать в экран — записывать пожелания для подарков. Выходил длинныйпредлинный список.

— Ух ты, а эта штука куда интересней, чем я думала, — признала Винни. Она обклеивала блёстками письмо… а заодно себя и Вильбура. — Пусть будет покрасивее, ведь Дед Мороз из сил выбивается, чтобы все получили подарки, нужно и ему… — Ведьмочка вдруг запнулась, да так и застыла с тюбиком клея в руке. — Ой, Вильбур, ко мне вдруг заскочила прыгуче-скакучая мысль, как кенгуру на батуте. А как же Дед Мороз?

— Мяу? — озадачился Вильбур. Винни раскинула руки и растопырила пальцы.

— КТО ДАРИТ ПОДАРКИ ДЕДУ МОРОЗУ?!

— Мяух! — потрясённо выдохнул Вильбур. До сих пор он об этом даже не задумывался.

— Дед Мороз вообще получает подарки? — разволновалась Винни. — Всамделишные, а не всякие наливки-разливки и пироги-сам-испеки.

Кот удручённо покачал головой. И впрямь вряд ли, чтобы Деду Морозу кто-то всерьёз дарил нежданнодолгожданные подарки.

— Это нечестно! — возмутилась Винни. — Всё равно что улитке в день рождения подарить башмаки! Даже хуже! Об улитке хотя бы вспомнили! Ох, Вильбур!

Тпру-у-у!

Винни шумно высморкалась.

— До чего же грустно! Бедный Дед Мороз каждый год на Новый год заглядывает под ёлку и в свой мешок — и ни одного подарка на утро. А ведь сам он раздал уже видимо-невидимо этих подарков!

Винни отбросила письмо.

— Так, — решительно заявила она. — Нам нужен план. Вильбур, мы должны подарить Деду Морозу подарки. Вот где пригодится этот твой «ГавТех».



— А теперь составим список подарков, — сказала Винни. — Записывай, Вильбур: «шоколадные эльфы», а ещё «новый ремень» — бьюсь об заклад, пироги-сам-испеки здорово прибавляют талию! — Тут ведьма задумчиво поджала губы. — Как думаешь, чего бы ещё хотелось Деду Морозу? Чесалку для бороды?

Кот неодобрительно оттопырил коготь.

— Она у него уж слишком запутанная, — догадалась Винни. — Пожалуй, ты прав. Но что же тогда? А знаешь что? Нам помогут маленькие обыкновенности — вот кто мастера на всякие выдумки, они точно знают, что сейчас модно. Какиетакие штучки. Идём в школу и спросим у них.

Вильбур усиленно закивал.

— Лады. Схожу за метлой.



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