Главное

Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Раскрой тайны Кружитцу»! Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Раскрой тайны Кружитцу»!
Премьера: Смотрите новый выпуск «Больших праздников» для настоящих чемпионов! Премьера: Смотрите новый выпуск «Больших праздников» для настоящих чемпионов!
Читалка: Ведьмочка Винни и новогодний сюрприз Читалка: Ведьмочка Винни и новогодний сюрприз
Новости

Ведьмочка Винни и новогодний сюрприз

6 декабря, 2019

Новый год уже совсем скоро! Непоседливая ведьмочка Винни и чёрный кот Вильбур так и носятся туда-сюда, чтобы успеть переделать все важные дела к празднику. Стоп! А сам Дед Мороз получит подарок? Эта идея приводит к самому необычному Новогоднему квесту на свете.

 
До Нового года осталось…
— Моя очередь! — заявила Винни, выпрыгивая из кровати, но она тут же запуталась в ночнушке и шмякнулась на пол.
 Шмяк! 
Вильбур держал в лапах праздничный календарь и как раз, дразнясь, приоткрыл очередное окошко. 
— Ты же вчера открывал! — завопила Винни. — Мой черёд! Дай сюда! — И вдруг замешкалась. — А давай так, Вильбур: угадаешь, что прячется в этом окошке, и откроешь ещё два. Как тебе? Ну же, Вильбур, попробуй!
Кот поскрёб когтём за ухом и нахмурился. Затем улыбнулся и нарисовал в воздухе загадочный прямоугольник. 
— Это что, миска с сосиской? — озадачилась Винни. — Не больно-то по-новогоднему. Думаю, там колокольчики звонят и петь песенки велят. А ещё праздничный хор.
 
Она осторожно потянула краешек окошка. 
— Вот это да, Вильбур! Целая гора расчудесных ПОДАРКОВ! Мы оба ошиблись. Хм, что же нам придумать в этом году? Что дарить и что просить у Деда Мороза? — Кот мечтательно вздохнул, и Винни предложила: 
— А давай напишем Деду Морозу письмо? Она взмахнула волшебной палочкой, сказала:
 
И на столе тут же появились стопка бумаги, разноцветные мелки и карандаши, а ещё блестки и клей.
 
Правописание у Винни прихрамывало, зато рисовала она просто замечательно, поэтому подумала, что чуточку того и другого, пожалуй, не повредит. 
«Дарагой Дед Мароз прешли пажалуста…» 
Винни задумчиво погрызла карандаш и нарисовала летуче-кусачие заколки, сахарные палочки-выручалочки, мешок картофельных глазок и картинку-загадку из 1013 частей.
Вильбур тоже кое-что нарисовал. А точнее — прямоугольник. 
— Что это? — поинтересовалась Винни. — Ерунда какая-то, точь-в-точь склизко-ослизлая каша без вошек-крошек. 
Кот показал в сторону двери, где на коврике лежал яркий цветной журнал. Обложка призывала: «Спешите со всех лап: новый планшет «МурТех»! В подарок — котошлейка: удобно носить и не расставаться». 
— И всё равно чепуха, как уши у лопуха, — заупрямилась Винни. — Хочешь, я подарю тебе такую штуку сейчас? Лучше попроси у Деда Мороза что-то по-настоящему новогоднее. 
Винни ударила волшебной палочкой по картинке в каталоге.
 
И тотчас на столе очутился новенький «МурТех». 
— Мяузи-агаузи! — Вильбур едва не задохнулся от восторга и, не откладывая, бросился тыкать в экран — записывать пожелания для подарков. Выходил длинныйпредлинный список. 
— Ух ты, а эта штука куда интересней, чем я думала, — признала Винни. Она обклеивала блёстками письмо… а заодно себя и Вильбура. — Пусть будет покрасивее, ведь Дед Мороз из сил выбивается, чтобы все получили подарки, нужно и ему… — Ведьмочка вдруг запнулась, да так и застыла с тюбиком клея в руке. — Ой, Вильбур, ко мне вдруг заскочила прыгуче-скакучая мысль, как кенгуру на батуте. А как же Дед Мороз?
— Мяу? — озадачился Вильбур. Винни раскинула руки и растопырила пальцы. 
— КТО ДАРИТ ПОДАРКИ ДЕДУ МОРОЗУ?! 
— Мяух! — потрясённо выдохнул Вильбур. До сих пор он об этом даже не задумывался. 
— Дед Мороз вообще получает подарки? — разволновалась Винни. — Всамделишные, а не всякие наливки-разливки и пироги-сам-испеки. 
Кот удручённо покачал головой. И впрямь вряд ли, чтобы Деду Морозу кто-то всерьёз дарил нежданнодолгожданные подарки.
— Это нечестно! — возмутилась Винни. — Всё равно что улитке в день рождения подарить башмаки! Даже хуже! Об улитке хотя бы вспомнили! Ох, Вильбур! 
Тпру-у-у! 
Винни шумно высморкалась. 
— До чего же грустно! Бедный Дед Мороз каждый год на Новый год заглядывает под ёлку и в свой мешок — и ни одного подарка на утро. А ведь сам он раздал уже видимо-невидимо этих подарков! 
Винни отбросила письмо. 
— Так, — решительно заявила она. — Нам нужен план. Вильбур, мы должны подарить Деду Морозу подарки. Вот где пригодится этот твой «ГавТех».

 
— А теперь составим список подарков, — сказала Винни. — Записывай, Вильбур: «шоколадные эльфы», а ещё «новый ремень» — бьюсь об заклад, пироги-сам-испеки здорово прибавляют талию! — Тут ведьма задумчиво поджала губы. — Как думаешь, чего бы ещё хотелось Деду Морозу? Чесалку для бороды? 
Кот неодобрительно оттопырил коготь. 
— Она у него уж слишком запутанная, — догадалась Винни. — Пожалуй, ты прав. Но что же тогда? А знаешь что? Нам помогут маленькие обыкновенности — вот кто мастера на всякие выдумки, они точно знают, что сейчас модно. Какиетакие штучки. Идём в школу и спросим у них. 
Вильбур усиленно закивал. 
— Лады. Схожу за метлой.
 
Отрывок из книги «Ведьмочка Винни и новогодний сюрприз»

Предыдущая новость
Смотрите новый выпуск «Больших праздников» для настоящих чемпионов!
 Следующая новость
Отрывок из книги «Алиса в зазеркалье»
Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

Подпишитесь на наши новости