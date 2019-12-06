Смотрите новый выпуск «Больших праздников» для настоящих чемпионов!

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6 декабря, 2019

Все члены семьи Коваль увлекаются бегом, а бабушка Ирина — чемпионка Европы и мира по бегу на сверхмарафонские дистанции!

Вот уже три года, как ее внучка Милана тоже стала заниматься бегом. Это отличный повод для проведения праздника!

Команда «Больших праздников» устроит увлекательный забег к океану. На пути к цели гости праздника поучаствуют в интересных конкурсах и вместе с морскими звездами разучат победный танец, а дизайнер Катя научит всех делать волшебных рыбок.

Смотрите премьерный выпуск программы «Большие праздники» 7 декабря в 12:30.

