Новогодний книжный фестиваль «Герда. Детям о благотворительности»

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9 декабря, 2019

14 декабря в самом центре Москвы, на Болотном острове состоится новогодний книжный фестиваль «Герда. Детям о благотворительности» для детей и взрослых. Главная миссия фестиваля – приобщить детей к важной теме благотворительности. Вход на фестиваль СВОБОДНЫЙ!

На фестивале гостей ждут:

Зона мастер-классов. Узнать что-то новое – всегда отличная идея, а перед праздником – вдвойне! Рисунки, маски, поделки, шоколадные конфеты ручной работы и многое другое. Профессиональные ведущие, художники, мастера и аниматоры научат детей разного возраста новым интересным навыкам.



Театр-лекторий. Полезные лекции для родителей от знаменитых спикеров – Гюзель Абдуловой и других, яркие спектакли от детских театральных студий – «Снежная Королева», «Маленький принц», «Мой друг Гекльберри Финн», литературные чтения «Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной».



Детский салон красоты. К новому году нужно подойти во всеоружии! Аквагрим, фантастические прически от KidCut и невероятные преображения – всё для маленьких принцесс и юных джентльменов.

Книжный базар. Благодаря магазину Book24 гостей ждут самые лучшие детские книги по издательским ценам, ниже, чем в магазинах. Приятный бонус от «Красного Октября»: шоколадка "Алёнка" - к каждой книжной покупке. Шоколад и книга – и идеальный подарок готов!



Упаковка подарков. Вас ждет невероятное количество украшений для декора и креатива, метры сказочной новогодней оберточной бумаги от paperie_ru и гипермаркета «Глобус». Здесь можно бесплатно упаковать книжные покупки и создать шедевр новогоднего оформления.



Развлечения от партнеров. В зоне маркета легко подобрать дополнительные подарки к Новому году, а праздничную атмосферу нам помогут создать студия Pollyyland и ведущая - Александра Клинкова. Дед Мороз на нашем фестивале сможет порадовать каждого маленького гостя, ведь посетителей ждут розыгрыши и сюрпризы от спонсоров – гипермаркета «Глобус», гк «Сладкая сказка», детского МоторСити и хрустящих Jr.Korner.



Фудкорт. Полезные, вкусные и здоровые точки питания.

Главный мотив нашего фестиваля – благотворительность. Мы уверены, что можно и нужно говорить с детьми о такой важной и серьезной теме с ранних лет. На фестивале можно сделать прямое пожертвование в фонд Константина Хабенского или купить книги в подарок подопечным фонда:

1. Украшения на нашей ёлке – это свитки-желания. Выбирайте любой.

2. Внутри вы найдете описание книги, которую хотел бы получить в подарок ребенок, опекаемый фондом.

3. Вместе с вашим малышом выбирайте подходящую книгу.

4. Вы можете обратиться за помощью в подборе книги к персоналу фестиваля в зоне книжного базара.

5. Бесплатно упакуйте ваш подарок в «зоне упаковки». Тепло, которое вы вложите в этот подарок, обязательно дойдет до адресата!



Елена Пуговишникова, заместитель директора департамента по маркетинговым коммуникациям издательства АСТ, рассказала о целях и миссии фестиваля: «Мы уверены, что благотворительность – это тема, которую никогда не рано обсуждать с ребенком. Можно и нужно объяснять детям, как важно помогать тем, кому нужна поддержка, что важно уметь не только «брать», но и «отдавать». Участие в фестивале «Герда» – это шанс не только как следует повеселиться и купить всем подарки, но и поговорить с ребенком о самых важных вещах, привить ему правильные ценности».

Где: Москва, «Галерея Red October», Берсеневская наб., д. 6

Когда: 14 декабря 2019 года

Во сколько: с 11:00 до 20:00

Вход на фестиваль и все события полностью БЕСПЛАТНЫЙ!