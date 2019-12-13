Телеканал «Карусель» совместно с оргкомитетом «Премии Рунета 2019» назвал лучшие сетевые проекты для детей

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13 декабря, 2019

12 декабря в Доме Пашкова в Москве состоялась торжественная церемония вручения главной награды российской интернет-отрасли — «Премия Рунета 2019». Главный федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2019» объявили победителей в специальной номинации «Детский Рунет».

Обладателями почетных наград в этом году стали киностудия «Союзмультфильм» и школа цифрового творчества «Кодабра» по результатам голосования экспертов, а также онлайн-уроки финансовой грамотности для детей ФинЦЕРТ «Банка России» по голосованию пользователей. В номинации «Детский Рунет» были представлены интересные интернет-проекты, создаваемые для детей и их родителей. В отличие от прошлого года, в этот раз голосовать за понравившийся проект зрители могли самостоятельно на сайте «Премии Рунета 2019». Там же можно ознакомиться со списком победителей в других номинациях (premiaruneta.ru).

На протяжении почти 9 лет телеканал «Карусель» является главным производителем и транслятором качественного детского контента в нашей стране. Благодаря ему дети по всей России могут развиваться, учиться и познавать мир, не отходя от экрана телевизора. Не менее важна и развлекательная составляющая сетки вещания «Карусели». Самые популярные и любимые мультфильмы, а также долгожданные новинки и премьеры — каждый день в эфире телеканала «Карусель».

В 2017 году телеканал «Карусель» создал уникальный проект «Главные герои», соединяющий в себе три полноценных мероприятия, которые позволяют маленьким зрителям стать ближе к своим любимым персонажам и ощутить атмосферу праздника и радости. Это национальная детская премия, в рамках которой ежегодно проходит яркое интерактивное театрализованное представление — торжественная церемония награждения победителей, парад «Главных героев» и родителей с детьми в костюмах популярных мультгероев, а также большой детский праздник с насыщенной развлекательной программой. Ежегодно десятки тысяч ребят участвуют в ярких мероприятиях «Карусели». А миллионы детей по всей стране ежедневно включают телеканал, чтобы вновь встретиться со своими любимыми героями.



