Главная Ёлка страны пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке телеканала «Карусель»

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15 декабря, 2019

Уже более полувека новогодняя Ёлка в Кремле остаётся главным праздничным мероприятием страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Для многих ребят со всей России, а также их мам и пап, посещение красочных новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией, которая продолжается и в этом году при медиаподдержке телеканала «Карусель». Новогоднее представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента России.

С 24 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. в Государственном Кремлёвском Дворце юных зрителей будет ждать премьера волшебной новогодней сказки «Письмо Деду Морозу». Зрители грандиозного представления совершат увлекательное путешествие в мир волшебства, увидят захватывающие истории о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Действие начинается в обычной московской квартире, в которой школьники решают вместе написать письмо Деду Морозу. Сказочную историю на сцене воплотят лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы, а также воспитанники детских творческих коллективов.

Перед каждым представлением в фойе Государственного Кремлёвского Дворца всех гостей по традиции будет ждать разнообразная развлекательная программа — ребята поучаствуют в интересных играх и конкурсах, и даже пообщаются со сказочными персонажами. Кроме того, у всех зрителей будет возможность воспользоваться «Почтой Деда Мороза» и попросить главного волшебника об исполнении самого заветного желания.

Атмосферой праздника будут наполнены и интерактивные зоны телеканала «Карусель». Благодаря им все гости смогут сделать памятные фото на фоне объёмных фигур-тантамаресок с изображениями любимых героев телеканала. Помимо этого, в фойе будет расположена стена-раскраска, которая станет холстом для детского творчества. А на станциях «Флипбук» ребята создадут моментальную анимацию про самих себя и получат маленькую книжечку, собранную из 72 фотографий, которые при быстром перелистывании превращаются в 7-секундный ролик.

Те, кто не смогут посетить Кремлёвскую Ёлку, увидят телеверсию завораживающего спектакля «Письмо Деду Морозу» 13 января 2020 года в 19:30 мск на главном федеральном общедоступном телеканале для детей и юношества «Карусель», который выступит официальным телевизионным партнером праздника.

Кремлёвская Ёлка, без сомнения, станет одним из ярчайших событий уходящего года и продолжит яркую и добрую традицию, которая бережно передаётся из поколения в поколение!



