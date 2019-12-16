Отрывок из книги «Кот и Король»

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19 декабря, 2019

Жил да был в одном очень большом дворце король, и с ним вместе жил его друг — кот.





Король замечательно управлялся с тем, что делают все короли: ходил по красной ковровой дорожке, произносил речи, торжественно перерезал ленточки и ловко удерживал на голове тяжёлую корону.

Для прочих дел у него была дюжина слуг.



Кот внимательно следил за тем, чтобы всё во дворце шло как по маслу. Он предпочитал помалкивать, потому что коты вообще не разговаривают, но у него был красивый аккуратный почерк и большой запас листочков, на которых он писал разные поручения.

Дела во дворце шли хорошо, пока не случилось одно Ужасное Происшествие, которое кот не сумел предотвратить.

Скажем так: дело не обошлось без огнедышащего дракона.



К счастью, никто не пострадал, но королю и коту пришлось покинуть дворец и отправиться на поиски нового жилья.

Они посмотрели множество вариантов...



…И наконец остановились на доме номер 37 в Дворцовом переулке, потому что в этом адресе было что-то родное.



Дом номер 37 оказался не таким большим, как их прежнее жилище, но это было и ни к чему, потому что теперь их осталось только двое — король и кот.

Сразу после Ужасного Происшествия все слуги решили, что больше не хотят быть слугами, и разбежались в поисках новой работы.

Номер 37 мог быть поскромнее в размерах ещё и потому, что у короля и кота почти ничего не осталось — ни мебели, ни имущества.

Раньше у короля была кровать с балдахином на четырёх резных столбиках, но после Ужасного Происшествия она стала кроватью с балдахином на трёх резных столбиках.

Ещё уцелел сундук, в котором хранились разные полезные мелочи, в том числе зубная щётка и пижама, и корона (которую король НИКОГДА не снимал).

А кот сберёг свои листочки для записей, набор фломастеров, ноутбук, швейцарский нож и ящик с королевской казной.

Ещё у кота были водительские права, поэтому они с королём смогли взять напрокат фургончик, чтобы перевести себя самих и свои скромные пожитки в новый дом.



И вот они вдвоём стоят перед входной дверью. Королю никогда раньше не приходилось открывать дверь самому (для этого у него был специальный слуга), и он не очень хорошо понимал, как пользоваться ключами. Поэтому дверь в новый дом открыл кот. Так началась их жизнь в Дворцовом переулке.



Отрывок из книги «Кот и Король»