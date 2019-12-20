Новогоднее музыкальное шоу «История белой розы»

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31 декабря, 2019

Встречаемся на канале «Карусель» сразу после боя курантов! Смотрите, веселитесь, мечтайте и заряжайтесь отличным настроением!

На одной далекой планете жил мальчик. Он отправился в путешествие по разным планетам и решил узнать, где лучше всего встречать Новый год.

В пути его сопровождала только белая роза. На каждой планете мальчик встречал новых друзей — акробатов, певцов, магов, великанов, прекрасных музыкантов и талантливых артистов. И он решил: не важно, где ты встречаешь Новый год, если вокруг настоящие друзья!

Не пропустите показ новогоднего музыкального шоу «История белой розы» 1 января в 0:10 в эфире телеканала «Карусель»!