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Отрывок из книги «Искорка и новогодняя ёлочка»

3 января, 2020

Рецепт идеального Нового года – это сладкие имбирные печенья, наряженная елочка, зажженные свечи, гости и, конечно, подарки! Успеет ли рассеянная ведьмочка Искорка подготовиться к празднику?

***

В лесу наступила зима, и повсюду на кустах и деревьях блестит иней. Совсем скоро Новый год! Дракончик Отто приземляется возле домика маленькой лесной ведьмочки Искорки.
— Ну что, ты опять играл со зверятами в лесу? — спрашивает кот Пумперникель.
— Он не играет, а ужасно их пугает, — ворчит красный, очень опасный паук.
— Вовсе нет! — не соглашается Отто. — Животные просто делают вид, что боятся. Они ведь знают, что я ничего плохого им не сделаю.
— Тогда испугай нас, пожалуйста! — просит чёрный, очень осторожный паук.
Отто разевает пасть и так громко фыркает, что из его ноздрей вырываются горячие струйки пара, и жаба Квак на всякий случай отпрыгивает от него подальше.
— Но сегодня звери даже не притворялись, что боятся меня, — разочарованно вздыхает дракончик. — Все только улыбались, и в лесу было тихо и спокойно.
— Это потому что скоро наступит Новый год, — утешает его Искорка.
— А что такое этот «Новый год»? — спрашивает Отто.
— Это особое время, когда все существа на земле радуются жизни и хотят, чтобы вокруг царили мир и доброта. Если загадать желание, оно обязательно
сбудется.

Домашние питомцы Искорки изумлённо смотрят на неё.
— А у тебя есть новогоднее желание?
— Конечно есть. Сегодня взрослые ведьмы Гундель, Гертруда и Герлинда
и великий маг Барак придут ко мне в гости, и надо постараться, чтобы всё было красиво, — тревожно говорит маленькая лесная ведьмочка.
— А может, как-то наколдовать исполнение желаний? — предлагает кот Пумперникель.
Искорка достаёт большую волшебную книгу и внимательно её перелистывает.
— Я не думаю, что есть такое заклинание. А очень жаль!

Искорка готовит новогоднее угощенье: она собирает всякие разности и бросает их в огромный котёл. И пока похлёбка готовится, она торопливо накрывает стол и замешивает в кастрюле тесто для имбирного печенья. Затем Искорка просит волшебную палочку зажечь огонь в камине, чтобы никто не замёрз.
— Разве на Новый год не дарят подарки? — спрашивает её Пумперникель. — Я думал, это обязательно.
— Мы решили, что ничего не дарим, — говорит Искорка, наколдовывая в саду разноцветные фонарики, чтобы гости могли найти путь к маленькому домику ведьмочки.
Маленькая лесная ведьмочка думает, что ей ещё нужно сделать до прихода гостей?
— Ты должна немного убраться! — считает жаба Квак.
Взгляд Искорки падает на каминную полку. Там всё перемешано. Большая банка с чаем точно должна стоять не там. Она поднимает волшебную палочку, и банка важно парит по воздуху к праздничному столу. Да и этот колокольчик! Когда она будет в него звонить? Надо его убрать… И стакан с песком тут совсем не нужен.
А это что такое? Большая керамическая плитка с цифрой «три»?
— Зачем она мне понадобилась? — отчаянно пытается вспомнить Искорка.
—Ты хотела подарить её своей тёте, — напоминает Квак. — Когда она жила в доме номер три.
— Моя тётя давно переехала, — вздыхает Искорка. — А ну-ка, отойди!
Маленькая лесная ведьмочка не успевает всё убрать, как слышит из кухни
призывный вопль Пумперникеля:
— Скорее, скорее, всё готово!

Искорка ловко вынимает противень из духовки. И начинает украшать печенье. Её волшебная палочка брызгается глазурью — и на золотистые фигурки проливаются капли сладкого дождя.
Когда она раскладывает печенье на красивую тарелку, ей вдруг приходит в голову очень важная мысль:
— О нет! Нам нужна ёлка! Как же мы без ёлки! Быстрее, Отто!

Отрывок из книги «Искорка и новогодняя ёлочка»
 

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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