Отрывок из книги «Искорка и новогодняя ёлочка»

Рецепт идеального Нового года – это сладкие имбирные печенья, наряженная елочка, зажженные свечи, гости и, конечно, подарки! Успеет ли рассеянная ведьмочка Искорка подготовиться к празднику?
В лесу наступила зима, и повсюду на кустах и деревьях блестит иней. Совсем скоро Новый год! Дракончик Отто приземляется возле домика маленькой лесной ведьмочки Искорки.
— Ну что, ты опять играл со зверятами в лесу? — спрашивает кот Пумперникель.
— Он не играет, а ужасно их пугает, — ворчит красный, очень опасный паук.
— Вовсе нет! — не соглашается Отто. — Животные просто делают вид, что боятся. Они ведь знают, что я ничего плохого им не сделаю.
— Тогда испугай нас, пожалуйста! — просит чёрный, очень осторожный паук.
Отто разевает пасть и так громко фыркает, что из его ноздрей вырываются горячие струйки пара, и жаба Квак на всякий случай отпрыгивает от него подальше.
— Но сегодня звери даже не притворялись, что боятся меня, — разочарованно вздыхает дракончик. — Все только улыбались, и в лесу было тихо и спокойно.
— Это потому что скоро наступит Новый год, — утешает его Искорка.
— А что такое этот «Новый год»? — спрашивает Отто.
— Это особое время, когда все существа на земле радуются жизни и хотят, чтобы вокруг царили мир и доброта. Если загадать желание, оно обязательно
сбудется.
Домашние питомцы Искорки изумлённо смотрят на неё.
— А у тебя есть новогоднее желание?
— Конечно есть. Сегодня взрослые ведьмы Гундель, Гертруда и Герлинда
и великий маг Барак придут ко мне в гости, и надо постараться, чтобы всё было красиво, — тревожно говорит маленькая лесная ведьмочка.
— А может, как-то наколдовать исполнение желаний? — предлагает кот Пумперникель.
Искорка достаёт большую волшебную книгу и внимательно её перелистывает.
— Я не думаю, что есть такое заклинание. А очень жаль!
Искорка готовит новогоднее угощенье: она собирает всякие разности и бросает их в огромный котёл. И пока похлёбка готовится, она торопливо накрывает стол и замешивает в кастрюле тесто для имбирного печенья. Затем Искорка просит волшебную палочку зажечь огонь в камине, чтобы никто не замёрз.
— Разве на Новый год не дарят подарки? — спрашивает её Пумперникель. — Я думал, это обязательно.
— Мы решили, что ничего не дарим, — говорит Искорка, наколдовывая в саду разноцветные фонарики, чтобы гости могли найти путь к маленькому домику ведьмочки.
Маленькая лесная ведьмочка думает, что ей ещё нужно сделать до прихода гостей?
— Ты должна немного убраться! — считает жаба Квак.
Взгляд Искорки падает на каминную полку. Там всё перемешано. Большая банка с чаем точно должна стоять не там. Она поднимает волшебную палочку, и банка важно парит по воздуху к праздничному столу. Да и этот колокольчик! Когда она будет в него звонить? Надо его убрать… И стакан с песком тут совсем не нужен.
А это что такое? Большая керамическая плитка с цифрой «три»?
— Зачем она мне понадобилась? — отчаянно пытается вспомнить Искорка.
—Ты хотела подарить её своей тёте, — напоминает Квак. — Когда она жила в доме номер три.
— Моя тётя давно переехала, — вздыхает Искорка. — А ну-ка, отойди!
Маленькая лесная ведьмочка не успевает всё убрать, как слышит из кухни
призывный вопль Пумперникеля:
— Скорее, скорее, всё готово!
Искорка ловко вынимает противень из духовки. И начинает украшать печенье. Её волшебная палочка брызгается глазурью — и на золотистые фигурки проливаются капли сладкого дождя.
Когда она раскладывает печенье на красивую тарелку, ей вдруг приходит в голову очень важная мысль:
— О нет! Нам нужна ёлка! Как же мы без ёлки! Быстрее, Отто!