Новогодняя ёлка в Кремле-2020 «Письмо Деду Морозу»

Только на канале «Карусель» 13 января смотрите показ новогоднего представления из Кремля!
Телезрителей увидят премьеру волшебной сказки «Письмо Деду Морозу». Действие его начинается в обычной московской квартире, где школьники всем классом решают написать письмо Деду Морозу. Но как узнать его адрес?..
Дети и их родители увидят прекрасную новогоднюю историю о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, встретятся с любимыми сказочными персонажами, станут частью волшебного приключения.
Не пропустите телеверсию завораживающего спектакля «Письмо Деду Морозу» 13 января в 19:30 в эфире телеканала «Карусель»!