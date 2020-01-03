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Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»

6 января, 2020

Объяснить малышу, как на свет появились времена года, зачем зимой в лесу такие большие сугробы и почему по ночам в лесу воют одинокие волки, как появились дед Мороз и Снегурочка и откуда пришла традиция украшать на Новый год елку – поможет сказка «Как Дед Мороз на свет появился».

  
А ведь были на Земле времена, когда и зимы-то не было! Весна была, и Лето было, и Осень. Только они недружно жили. Вечно спорили о том, чьё сейчас время года. Никто не хотел уступать. И царила на Земле сплошная неразбериха. То холод, то жара, то засуха, то наводнение. Лето солнцу приказывает повыше на небо подняться, сильнее палить, а Осень его облаками закрывает, да ещё вниз стаскивает…
Солнце не знало, кого и слушать. То оно быстро по небу прокатится, то встанет и стоит в зените, то вообще не показывается.
Бедные деревья не знали, когда почки распускать, когда листья сбрасывать, цветы не знали, когда цвести, а люди — когда им сеять хлеб и собирать урожай. Долго это продолжалось. Природа-Мать совсем измучилась.
Терпела-терпела, а потом как закричит на всю Вселенную:
— Кто наведёт на Земле порядок, в конце концов, кто установит нормальный ход времени?
Полная и абсолютная тишина была ей ответом. Ни люди мудрые, ни звери хитрые, ни птицы любопытные — никто не знал. Только одна маленькая синичка знала. Эта синичка жила в том лесу, что подступает с севера к городу Великий Устюг.


Там, в глухой чаще, есть глубокий овраг. На дне этого оврага бьёт студёный ключ с волшебной живой водой. А прямо над ключом — пещера. В этой пещере уже почти целую вечность спал Дед Мороз. Как он попал туда? Дело было так. Давным-давно, так давно, что давней не бывает, приполз на устюжскую землю бескрайний ледник. Солнце тогда ещё молодое было, слабое. А когда силы набрало, пришлось леднику уползти обратно к полюсу холода.
Но оставил ледник в излучине рек Сухона и Юг большие гранитные камни. И вот оказалось, что на одном камне, самом большом и твёрдом, лежит и спит, как младенец, крохотный старичок с белой бородой, в шубе и шапке. Собрались звери вокруг этого камня, слетелись птицы. Стали думать, что делать со старичком.
Думали-думали звери и решили его съесть. Особенно на этом решении волк настаивал, а волка в те времена в лесу уважали. Только собрались дикие звери старичка съесть, как прилетела маленькая синичка и говорит:
— Этот старичок ещё принесёт большую пользу Матери-Природе и всему звериному царству!
Послушались звери маленькую синичку. Один волк не послушался.
— А я, — зарычал, — всё равно его съем!
И ам! — старичка за ногу. Но не тут-то было! В тот же миг сковал челюсти злого волка ужасный холод. Ни открыть пасть, ни закрыть. Побежал волк, головой трясёт, воет — всё напрасно: онемели челюсти. Тут звери поняли, что это на самом деле необыкновенный старичок. Взял его бережно медведь и понёс, куда синичка показала — в ту самую пещеру над оврагом с живой ключевой водой. Медведь всё ему заботливо обустроил — мха положил, еловых веток, чтобы хорошо спалось.

Вот почему Дед Мороз — а это был, конечно, он! — в благодарность медвежьему народу наметает зимой в лесу огромные сугробы, где спят, горя не зная, всю зиму медведи. Ведь раньше они были лишены зимней спячки —
самого прекрасного времени в жизни медведя: наесться брусники, малины, нагулять за лето жирку, лечь в берлогу и спать! Теперь Дед Мороз медведей охраняет. Как только сугроб над берлогой маловат, — он снега подсыпает. А волки ходят-бродят снежными зимами, воют на луну от холода и голода и проклинают своего неразумного прапрапрадедушку, который совершил разбойное нападение на самого Деда Мороза, к тому же ещё такого маленького! Кстати, в память о том, что он был когда-то совсем крохотным, люди ставят под ёлки игрушечных Дедов Морозов как раз такого роста!

Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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