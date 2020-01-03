Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»

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6 января, 2020

Объяснить малышу, как на свет появились времена года, зачем зимой в лесу такие большие сугробы и почему по ночам в лесу воют одинокие волки, как появились дед Мороз и Снегурочка и откуда пришла традиция украшать на Новый год елку – поможет сказка «Как Дед Мороз на свет появился».



А ведь были на Земле времена, когда и зимы-то не было! Весна была, и Лето было, и Осень. Только они недружно жили. Вечно спорили о том, чьё сейчас время года. Никто не хотел уступать. И царила на Земле сплошная неразбериха. То холод, то жара, то засуха, то наводнение. Лето солнцу приказывает повыше на небо подняться, сильнее палить, а Осень его облаками закрывает, да ещё вниз стаскивает…

Солнце не знало, кого и слушать. То оно быстро по небу прокатится, то встанет и стоит в зените, то вообще не показывается.

Бедные деревья не знали, когда почки распускать, когда листья сбрасывать, цветы не знали, когда цвести, а люди — когда им сеять хлеб и собирать урожай. Долго это продолжалось. Природа-Мать совсем измучилась.

Терпела-терпела, а потом как закричит на всю Вселенную:

— Кто наведёт на Земле порядок, в конце концов, кто установит нормальный ход времени?

Полная и абсолютная тишина была ей ответом. Ни люди мудрые, ни звери хитрые, ни птицы любопытные — никто не знал. Только одна маленькая синичка знала. Эта синичка жила в том лесу, что подступает с севера к городу Великий Устюг.



Там, в глухой чаще, есть глубокий овраг. На дне этого оврага бьёт студёный ключ с волшебной живой водой. А прямо над ключом — пещера. В этой пещере уже почти целую вечность спал Дед Мороз. Как он попал туда? Дело было так. Давным-давно, так давно, что давней не бывает, приполз на устюжскую землю бескрайний ледник. Солнце тогда ещё молодое было, слабое. А когда силы набрало, пришлось леднику уползти обратно к полюсу холода.

Но оставил ледник в излучине рек Сухона и Юг большие гранитные камни. И вот оказалось, что на одном камне, самом большом и твёрдом, лежит и спит, как младенец, крохотный старичок с белой бородой, в шубе и шапке. Собрались звери вокруг этого камня, слетелись птицы. Стали думать, что делать со старичком.

Думали-думали звери и решили его съесть. Особенно на этом решении волк настаивал, а волка в те времена в лесу уважали. Только собрались дикие звери старичка съесть, как прилетела маленькая синичка и говорит:

— Этот старичок ещё принесёт большую пользу Матери-Природе и всему звериному царству!

Послушались звери маленькую синичку. Один волк не послушался.

— А я, — зарычал, — всё равно его съем!

И ам! — старичка за ногу. Но не тут-то было! В тот же миг сковал челюсти злого волка ужасный холод. Ни открыть пасть, ни закрыть. Побежал волк, головой трясёт, воет — всё напрасно: онемели челюсти. Тут звери поняли, что это на самом деле необыкновенный старичок. Взял его бережно медведь и понёс, куда синичка показала — в ту самую пещеру над оврагом с живой ключевой водой. Медведь всё ему заботливо обустроил — мха положил, еловых веток, чтобы хорошо спалось.



Вот почему Дед Мороз — а это был, конечно, он! — в благодарность медвежьему народу наметает зимой в лесу огромные сугробы, где спят, горя не зная, всю зиму медведи. Ведь раньше они были лишены зимней спячки —

самого прекрасного времени в жизни медведя: наесться брусники, малины, нагулять за лето жирку, лечь в берлогу и спать! Теперь Дед Мороз медведей охраняет. Как только сугроб над берлогой маловат, — он снега подсыпает. А волки ходят-бродят снежными зимами, воют на луну от холода и голода и проклинают своего неразумного прапрапрадедушку, который совершил разбойное нападение на самого Деда Мороза, к тому же ещё такого маленького! Кстати, в память о том, что он был когда-то совсем крохотным, люди ставят под ёлки игрушечных Дедов Морозов как раз такого роста!

Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»