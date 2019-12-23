Главное

Тесты: Мандариновый тест: что вы знаете о самом новогоднем фрукте? Тесты: Мандариновый тест: что вы знаете о самом новогоднем фрукте?
Читалка: Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился» Читалка: Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»
Премьера: Музыкальный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом» Премьера: Музыкальный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом»
Новости

Музыкальный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом»

5 января, 2020

7 января «Карусель» дарит своим зрителям уникальную возможность посмотреть чудесный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом».

Малыши и взрослые увидят музыкальный спектакль с элементами цирка и балета, который подарит новогоднее настроение, поразит воображение световыми эффектами и трёхмерной видеографикой. По сюжету спектакля зрители вместе с героем сказки отправятся по знаковым московским местам. А оригинальная музыка и талантливые артисты сделают это приключение незабываемым!

Не пропустите яркое праздничное представление на Рождество в 12:00 на канале «Карусель»!
 

Предыдущая новость
Отрывок из книги «Как Дед Мороз на свет появился»
 Следующая новость
Викинг Таппи и первый снег
Подпишитесь на наши новости