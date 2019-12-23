Музыкальный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом»

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5 января, 2020

7 января «Карусель» дарит своим зрителям уникальную возможность посмотреть чудесный спектакль «Новогодняя сказка, или Подарок с секретом».

Малыши и взрослые увидят музыкальный спектакль с элементами цирка и балета, который подарит новогоднее настроение, поразит воображение световыми эффектами и трёхмерной видеографикой. По сюжету спектакля зрители вместе с героем сказки отправятся по знаковым московским местам. А оригинальная музыка и талантливые артисты сделают это приключение незабываемым!

Не пропустите яркое праздничное представление на Рождество в 12:00 на канале «Карусель»!

