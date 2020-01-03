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Викинг Таппи и первый снег

5 января, 2020

Лесные жители наконец-то дождались первого снега. Значит, пора начинать подготовку к Новому году! А чтобы все успеть, нужен план и организатор. Что из этого выйдет — читайте в новой книге о добром викинге Таппи и его друзьях!

Викинг Таппи и горячий шоколад

Однажды весенним вечером над Шепчущим Лесом появилась Серая Туча. Тучи всегда приносят дождь, и маленькому Трише, который не успел ещё вдоволь набегаться, стало очень грустно.
— Пойдём, Тришенька! — позвал его Таппи. — Пора нам возвращаться в избушку, не то замёрзнешь и, вместо того чтобы играть, будешь чихать. Но я, к счастью, придумал, как поднять тебе настроение.
Друзья побежали домой и едва успели закрыть за собой дверь, как снаружи уже забарабанили первые капли дождя.
— Так что ты придумал? — нетерпеливо подпрыгивая на месте, спросил Триша. — Как ты поднимешь мне настроение?
— Это будет сюрприз, — улыбнулся Таппи, но как только он вынул из буфета большую банку, Триша сразу обо всём догадался.
— Ты приготовишь горячий шоколад?! — радостно воскликнул Оленёнок.
— Конечно, — согласился Таппи, наливая молоко в кружку.
— Ой, как здорово! — ещё больше обрадовался Триша. — Обожаю шоколад! Но… — Он внезапно замер и с беспокойством посмотрел на Таппи. — А на нас обоих шоколада хватит?
— Естественно, — ответил Таппи.
— А зефиринки? Зефиринок тоже хватит?
— Хватит-хватит, не бойся.
— Ох, как здорово, — пробормотал Оленёнок.
Он внимательно следил, как Таппи разливает по двум чашкам потрясающе ароматный напиток, а сверху насыпает воздушные зефирки, и успокоился, только когда увидел, что Таппи разделил всё точно поровну.
— Обожаю этот напиток! — восторженно заявил Оленёнок.
Запах был такой потрясающий, что даже избушка довольно скрипнула. А друзья уселись поудобнее и стали маленькими глоточками пить шоколад, напрочь позабыв о дожде, который лил за окном. Вечер обещал быть очень приятным.
И тут раздался громкий стук в дверь. Друзья удивлённо посмотрели друг на друга.
— Кто это может быть? — Викинг поставил чашку с шоколадом на стол и направился к двери. Триша, проводив Таппи взглядом, на всякий случай подвинул свою чашку поближе к себе. Викинг открыл дверь — за порогом стоял большущий, насквозь промокший Волк!
— Ой! Волк! — испуганно вскрикнул Триша. — Таппи, запирай дверь, быстро!
Но викинг, словно не слыша своего маленького друга, широко улыбнулся и радушно поздоровался:
— Добрый вечер! Я могу тебе чем-то помочь?
— Я… Того… Это… — Волк почесал затылок. — Такой дождь!
Я, кажется, заблудился. Мы уже добрались до Шепчущего Леса?
— Нет! — завопил Триша. — Это вовсе не Шепчущий Лес! Идите
отсюда, нам не нужны волки в…


 Чтобы успокоить Оленёнка, Таппи набросил ему на голову одеяло, а сам повернулся к Волку.
— Да-да, это Шепчущий Лес, а меня зовут Таппи, — сказал викинг. — Ты сказал — «добрались», потому что не один?
— Да, — ответил Волк, и Триша тихонько пискнул со страху из-под одеяла. — Меня зовут Коготь, а это — моя жена Дрёмка и наш сын.
Триша удивился, он-то ведь был уверен, что таинственного гостя сопровождает целая стая грозных хищников. Но раз их всего только трое… Оленёнок осторожно выглянул из-под одеяла и увидел, что рядом с большим волком сидит ещё один, поменьше, зеленоглазый, с красивой тёмной мордочкой, а между ними сжался в комочек совсем крошечный мокрый волчонок. Малыш попытался встать, поскользнулся, шлёпнулся в лужу и жалобно заскулил.
Зеленоглазая волчица — конечно же, это была его мама — помогла волчонку подняться.
— Мы слышали, что Шепчущий Лес — хорошее место, — сказал Коготь. — И хотели бы здесь поселиться, если только… Если только здешние жители нас примут.
При этих словах он поглядел на Тришу, который, позабыв о страхе, вылез из-под одеяла и смотрел во все глаза на маленького Волчонка, промокшего и продрогшего.
— Ну конечно же, примут! — заявил Таппи и на всякий случай состроил грозную мину — если кто-то вздумает возразить. — А пока что прошу под мою крышу. Вам надо обсохнуть, отдохнуть и что-нибудь съесть. Триша! Не беспокойся, я…
Викинг обернулся, чтобы приободрить друга, но оказалось, что тот уже совсем не боится. Оленёнок осторожно подвинул свою чашку с горячим шоколадом маленькому Волчонку.
— Возьми, пожалуйста, — сказал он. — Попей шоколаду. Тебе надо набраться сил, ведь завтра нас ждут разные важные дела. Вот так вот в избушке посреди Шепчущего Леса стало ещё больше друзей.  


Отрывок из книги «Викинг Таппи и первый снег»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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