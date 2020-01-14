Отрывок из книги «Большая книга щенячьих историй»

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15 января, 2020

Ласковый, но такой непоседливый щенок Обнимашка отправляется на прогулку. Он встречает уточек, свинку, а ещё других собак. Каждого знакомого он просит подарить ему поцелуй. Утка целует клювом очень жёстко, лошадка - немного липко, у свинки щетина. А ведь самый любимый и желанный поцелуй - дома у мамы.

Непоседа



— Кукареку!

Однажды утром, как только прокричал первый петух, папа тихонько встал с подстилки.

Непоседа тоже открыла глаза.

— Куда ты собрался? — тихонько спросила она.

— Тш-ш-ш, — прошептал папа, — не разбуди остальных. Я иду прогуляться. Пошли со мной.

Во дворе уже работала жена фермера.

— Куда она идёт? — спросила Непоседа.

— Подожди немного и сама увидишь, — гавкнул в ответ папа.

Хозяйка зашла в хлев и принялась доить корову.

— Что она делает? — удивилась Непоседа.

— Подожди! — ответил папа.

Но Непоседа была слишком любопытной. Она подошла поближе, и ей на мордочку упало несколько капель молока.



— М-м-м-м! А это вкусно! — облизнулась Непоседа.

Вдруг снаружи послышался громкий шум.

— А это что? — не поняла Непоседа.

— Пойдём, посмотрим, — предложил папа.

Но Непоседа догадалась, как узнать всё быстрее. Она вскарабкалась по куче угля и выглянула в окошко. Над фермой, ужасно жужжа, пролетал красный вертолёт.

Непоседа с папой выбежали на двор. Они увидели, что хозяйка несёт какую-то корзину.

— А теперь куда она пошла? — не унималась Непоседа.

— Подожди и увидишь, — улыбнулся папа.

Непоседа пошла за хозяйкой, нетерпеливо помахивая хвостиком.

Они подошли к курятнику. Непоседа стала наблюдать, как хозяйка собирает яйца в корзинку.

Щенку стало так интересно, что она подкралась к гнезду и сунула туда свой нос.

— Осторожно! — предупредил её папа.

Но было уже слишком поздно. Непоседа свалилась в гнездо и разбила яйца.

— Яйца тоже вкусные, — тявкнула Непоседа, с удовольствием слизывая желток со своей мордочки.

Папа тоже облизал её.

— Да, объедение, — подтвердил он, — а ты — просто чудо.

Хозяйка направилась в сад.

— Куда она идёт? — поинтересовалась Непоседа.

— Давай посмотрим, — ответил папа.

Они побежали вслед за хозяйкой в сад.

— Какие милые домики! — воскликнула Непоседа.

— Не подходи к ним близко! — предостерёг её папа. — Это ульи, в них живут пчёлы. А пчёлы не любят, когда их беспокоят

— Я просто хочу поздороваться, — беспечно тявкнула Непоседа.



Непоседа сунула морду в один из ульев. Там так вкусно пахло! Теперь её носик был вымазан мёдом.

— М-м-м-м! Сладко! — облизнулась Непоседа.

Но пчёлы окружили её, рассерженно жужжа.

— Помогите! — испуганно закричала Непоседа и бросилась бежать со всех лап. Непоседа подбежала к пруду. Она наклонила мордочку, чтобы попить.

— Ой, — воскликнула она, — кто это?

— Не узнаёшь? — хихикнул папа.

— Нет. Она чёрная, белая и коричневая, а ещё у неё на голове забавная шляпа.

Непоседа наклонилась ещё ниже, чтобы получше рассмотреть и — плюх! — кувыркнулась в воду.

— Ха! — воскликнул папа.— Тебе давно пора было искупаться.

— Смотри! Я умею плавать! — с гордостью тявкнула Непоседа.

Папа тоже прыгнул в пруд. А потом они с Непоседой стали играть в прятки между водяных лилий.

Когда они вернулись на ферму, мама и остальные щенки только начали просыпаться.

Непоседа свернулась калачиком под боком у мамы.

— Я пила молоко, ела яйца и мёд, а потом искупалась, — рассказала она ей.

— Какой чудесный сон тебе приснился, — сказала мама, нежно лизнув Непоседу. — А что ты будешь делать сейчас, когда уже пора вставать?

— Подожди и увидишь… — сказала Непоседа, зевая.

А потом сразу заснула.





Отрывок из книги «Большая книга щенячьих историй»