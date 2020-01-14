Отрывок из книги «Большая книга щенячьих историй»

Ласковый, но такой непоседливый щенок Обнимашка отправляется на прогулку. Он встречает уточек, свинку, а ещё других собак. Каждого знакомого он просит подарить ему поцелуй. Утка целует клювом очень жёстко, лошадка - немного липко, у свинки щетина. А ведь самый любимый и желанный поцелуй - дома у мамы.
— Кукареку!
Однажды утром, как только прокричал первый петух, папа тихонько встал с подстилки.
Непоседа тоже открыла глаза.
— Куда ты собрался? — тихонько спросила она.
— Тш-ш-ш, — прошептал папа, — не разбуди остальных. Я иду прогуляться. Пошли со мной.
Во дворе уже работала жена фермера.
— Куда она идёт? — спросила Непоседа.
— Подожди немного и сама увидишь, — гавкнул в ответ папа.
Хозяйка зашла в хлев и принялась доить корову.
— Что она делает? — удивилась Непоседа.
— Подожди! — ответил папа.
Но Непоседа была слишком любопытной. Она подошла поближе, и ей на мордочку упало несколько капель молока.
— М-м-м-м! А это вкусно! — облизнулась Непоседа.
Вдруг снаружи послышался громкий шум.
— А это что? — не поняла Непоседа.
— Пойдём, посмотрим, — предложил папа.
Но Непоседа догадалась, как узнать всё быстрее. Она вскарабкалась по куче угля и выглянула в окошко. Над фермой, ужасно жужжа, пролетал красный вертолёт.
Непоседа с папой выбежали на двор. Они увидели, что хозяйка несёт какую-то корзину.
— А теперь куда она пошла? — не унималась Непоседа.
— Подожди и увидишь, — улыбнулся папа.
Непоседа пошла за хозяйкой, нетерпеливо помахивая хвостиком.
Они подошли к курятнику. Непоседа стала наблюдать, как хозяйка собирает яйца в корзинку.
Щенку стало так интересно, что она подкралась к гнезду и сунула туда свой нос.
— Осторожно! — предупредил её папа.
Но было уже слишком поздно. Непоседа свалилась в гнездо и разбила яйца.
— Яйца тоже вкусные, — тявкнула Непоседа, с удовольствием слизывая желток со своей мордочки.
Папа тоже облизал её.
— Да, объедение, — подтвердил он, — а ты — просто чудо.
Хозяйка направилась в сад.
— Куда она идёт? — поинтересовалась Непоседа.
— Давай посмотрим, — ответил папа.
Они побежали вслед за хозяйкой в сад.
— Какие милые домики! — воскликнула Непоседа.
— Не подходи к ним близко! — предостерёг её папа. — Это ульи, в них живут пчёлы. А пчёлы не любят, когда их беспокоят
— Я просто хочу поздороваться, — беспечно тявкнула Непоседа.
Непоседа сунула морду в один из ульев. Там так вкусно пахло! Теперь её носик был вымазан мёдом.
— М-м-м-м! Сладко! — облизнулась Непоседа.
Но пчёлы окружили её, рассерженно жужжа.
— Помогите! — испуганно закричала Непоседа и бросилась бежать со всех лап. Непоседа подбежала к пруду. Она наклонила мордочку, чтобы попить.
— Ой, — воскликнула она, — кто это?
— Не узнаёшь? — хихикнул папа.
— Нет. Она чёрная, белая и коричневая, а ещё у неё на голове забавная шляпа.
Непоседа наклонилась ещё ниже, чтобы получше рассмотреть и — плюх! — кувыркнулась в воду.
— Ха! — воскликнул папа.— Тебе давно пора было искупаться.
— Смотри! Я умею плавать! — с гордостью тявкнула Непоседа.
Папа тоже прыгнул в пруд. А потом они с Непоседой стали играть в прятки между водяных лилий.
Когда они вернулись на ферму, мама и остальные щенки только начали просыпаться.
Непоседа свернулась калачиком под боком у мамы.
— Я пила молоко, ела яйца и мёд, а потом искупалась, — рассказала она ей.
— Какой чудесный сон тебе приснился, — сказала мама, нежно лизнув Непоседу. — А что ты будешь делать сейчас, когда уже пора вставать?
— Подожди и увидишь… — сказала Непоседа, зевая.
А потом сразу заснула.