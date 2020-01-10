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Премьера: Мультсериал «Пластилинки. Музыкальные инструменты» Премьера: Мультсериал «Пластилинки. Музыкальные инструменты»
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Мультсериал «Пластилинки. Музыкальные инструменты»

12 января, 2020

Смотрите новые эпизоды мультсериала, в которых Пластилинки рассказывают детям о музыкальных инструментах.

«Пластилинки» — это серия обучающих музыкальных мультфильмов для дошкольников о цифрах, животных, машинках, музыке.

Из цикла «Музыкальные инструменты» малыши узнают, чем отличаются разные виды инструментов и как на них играют. Яркие пластиинки разыграют перед зрителями много смешных музыкальных сценок. 

В сериале много музыки, забавных песен и стишков, которые упростят процесс запоминания. С пластилинками малыши узнают, что мир знаний безграничен!

Смотрите новые серии «Пластилинок» с понедельника по пятницу в 08:10.

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