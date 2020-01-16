Мультфильм «Фиксики. Большой секрет»

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31 января, 2020

Полнометражный мультфильм о приключениях крошечных человечков — Фиксиков.

Они отлично разбираются в разной технике и приборах, живут среди людей, но скрываются от них. Это и есть главный секрет Фиксиков.

Однажды был изобретен прибор, который поможет Фиксикам очень быстро перемещаться по проводам и чинить поломанную технику. Однако изобретение еще не протестировали, когда оно попало в руки к озорнику Файеру. Его любопытство привело к тому, что вся техника в городе взбунтовалась!

Теперь виновнику беспорядка нужно исправить ошибку и уберечь тайну Фиксиков от разглашения, но сделать это в одиночку совсем непросто. Хорошо, что верные друзья уже спешат на помощь, и вместе они смогут разобраться в ситуации и сохранить свой главный секрет!

Смотрите премьеру мультфильма 2 февраля в 18:10.