Как лодка подводной стала?

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29 января, 2020

Каждый из нас хотя бы раз видел настоящую моторную лодку или вёсельную шлюпку, парусную яхту или теплоход. Тем, кто живёт около больших рек или на морском берегу, это не в диковинку. А видел ли кто-нибудь "живьём" подводную лодку? Таких счастливчиков наберётся немного.

Когда смотришь на большой красивый корабль и, тем более, когда идёшь на нём по реке или морю, в душе и мыслях начинают шуметь волны, зовущие в путешествия, в которых обязательно будут открытия и приключения. В такие минуты никогда не задумываешься о том, как устроены корабли, кто и когда их придумал и начал делать. А вопрос: «Что было сначала, обычный корабль или подводная лодка?» — вообще не приходит в голову.

Между тем — это очень интересный вопрос. Ведь животный мир начал развиваться в морских глубинах и только потом поднялся на поверхность и вышел на сушу. Может, и с кораблями так же? Ведь корабль, который «вышел на сушу» — судно на воздушной подушке — действительно появился самым последним. Вдруг правда подводную лодку изобрели раньше корабля? В этой книжке мы с вами попробуем во всём разобраться.



Когда-то очень давно



Человек всегда старался жить недалеко от воды: на берегу моря, океана или вдоль рек. Большие водные просторы давали ему пищу и материал для изготовления одежды и строительства жилища, особенно там, где на берегу не растёт лес. Жители крайнего севера — чукчи, эвены, якуты, эскимосы — с давних времён и до сих пор очень зависят от моря. Они даже свои лодки —

байдары — делают с использованием моржовых шкур, обтягивая ими деревянный каркас. Поэтому разумно предположить, что плавать на примитивных плотах и лодках, таких как байдара или выдолбленных из ствола дерева (пироги у индейцев или долблёнки и однодеревки у славян), люди научились многие сотни и даже тысячи лет назад. Библейский сюжет о Ноевом ковчеге подтверждает, что человек уже 4 тысячи лет назад умел строить большие корабли, способные длительное время находиться в самостоятельном плавании и выдерживать сильные штормы.

Вообще существует немало древних рисунков с изображениями обычных, надводных, лодок, особенно в Египте. А вот кораблей, умеющих плавать под водой на них нет… Разве что в городе Абидос в том же Египте были найдены странные картинки-фрески четырёхтысячелетней давности. На фресках изображена техника, очень напоминающая современные вертолёт, самолёт, танк и… подводную лодку. Так, может, они уже были?

Древние технологии…





Давайте попробуем подойти к этому вопросу с технической стороны. Сделать прочный герметичный корпус подводной лодки в те времена люди могли. Можно было выдолбить изнутри ствол крупного дерева. Воздуха в такой конструкции для одного человека на какое-то время хватит. Отверстие для входа-выхода можно было затыкать плотной деревянной пробкой, а для возможности погружаться, нетрудно прикрепить к лодке груз в виде нескольких сеток с камнями. Также можно было предусмотреть отверстия для рук, чтобы отцеплять груз при всплытии и для работы вёслами. Сами отверстия легко закрываются кожаными рукавами, чтобы вода не проникала внутрь лодки. Всё это можно было сделать, но конструкция получилась бы настолько громоздкой, что вряд ли смогла бы двигаться под водой — разве что по течению, как бревно по реке. А настоящая подводная лодка должна уметь перемещаться в любых нужных экипажу направлениях, в том числе и против течения. Двигателей, способных обеспечить длительное движение подводной лодки, в те времена не было: ведь под парусом под водой не пойдёшь, а на вёслах большое бревно с грудами камней по бокам далеко не уплывёт. К тому же делать прочные прозрачные стёкла для иллюминаторов тогда тоже не умели.

А без окошек-иллюминаторов как ориентироваться под водой? Таким образом, мы с вами приходим к выводу, что технологии древних времён не позволяли создать подводную лодку. Вы спросите: а как же абидосские рисунки? Многие исследователи говорят, что это всего лишь иероглифы, смысл которых им не понятен. А главное: кроме этих рисунков, никаких других упоминаний о подлодках в древние времена до сих пор никто не нашёл.



Отрывок из книги «Как лодка подводной стала?»