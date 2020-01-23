Мистер Пингвин и утраченное сокровище

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23 января, 2020

Прошла уже пара часов, как Мистер Пингвин открыл свою контору профессионального Любителя Приключений. Но телефон по-прежнему молчал, и Мистер Пингвин нервно постукивал по клюву крабовой палочкой. Всё, что ему было нужно, — это увлекательное Приключение. И тут раздалось громкое ДЗИНЬ! Мистер Пингвин и Колин (паук и главный помощник детектива) отправляются на поиски сокровища, пропавшего из Музея Необычных Предметов!

Мистер Пингвин был пингвином.

Если кто-то сомневался в этом, то было достаточно

всего лишь взглянуть на него.

Он выглядел как пингвин.

Он был чёрно-белый, с маленьким клювом и двумя

мягкими крыльями, а когда он ходил, то его хвост

вилял так, как виляют только пингвиньи хвосты.

Но было в Мистере Пингвине нечто весьма

необычное. Понимаете, он был

не ПРОСТО пингвином.

Он был Любителем

Приключений!

И как бы в доказательство этому он носил

необычную шляпу, всегда имел при себе огромное

увеличительное стекло и потрёпанную сумку

с перекусом — бутербродами с рыбными котлетами.

Чтобы двигаться дальше, ему было нужно только

Приключение…



Было 10:32 утра понедельника, Мистер Пингвин раскачивался на стуле в своём кабинете, задумчиво постукивая по клюву крабовой палочкой. Ему было скучно. Сегодня был его первый день в качестве профессионального Любителя Приключений, но всё шло не совсем так, как планировалось. Вчера он разместил в местной газете объявление и сегодня думал, что его телефон будет разрываться от звонков с того самого момента, как в 9 утра он поменяет табличку на двери кабинета с «ЗАКРЫТО» на «ОТКРЫТО». Приключения должны были идти к нему нескончаемым потоком — звонки с просьбами раскрыть преступление или отыскать пропавшие бриллианты, укрываясь в густых джунглях от дождя из отравленных дротиков, всячески стараясь избежать смерти. Подобные вещи всегда происходили в любимых книгах Мистера Пингвина, которые и подтолкнули его к мысли о том, чтобы стать профессиональным Любителем Приключений. Но всё шло совершенно не так. Его телефон молчал. Единственными звуками, доносившимися до Мистера Пингвина, были скрип-скрип-скрип его стула, когда тот поворачивался из стороны в сторону, и глухое, нагонявшее тоску гудение вентилятора под потолком иглу.



«Как-то всё это не впечатляет», — думал Мистер Пингвин, стараясь не смотреть на кучу неоплаченных счетов, приколотых к доске для заметок. Открыть контору Любителя Приключений оказалось весьма недешёвым делом. Его особая шляпа, проткнутая стрелой, и коллекция исключительно стильных галстуков-бабочек стоили целое состояние. А стоимость аренды этого иглу была просто астрономической! В его копилке осталось только несколько пёрышек и одна скрепка, а в холодильнике лежал последний бутерброд с рыбной котлетой.

Если ему, как Любителю Приключений, не удастся найти работу в ближайшее время, то не видать ему рыбных котлет, крабовых палочек — а вот его живот зато будет бурлить и бурчать вовсю. Тогда ему придётся собрать все свои вещички в потрёпанный старый чемодан и на первом же корабле, держащем курс к Ледяному Югу, отправиться восвояси.

Вспомнив волны, от которых сводит желудок, и ледяные ветра, Мистер Пингвин почувствовал дрожь во всём теле.

— Всё, что мне нужно, — сказал он, — это звонок телефона, и увлекательное Приключение на другом конце провода… Хотите — верьте, хотите — нет, но не успели эти слова вылететь из его клюва, как телефон ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зазвонил, и ОЧЕНЬ громко.



Мистер Пингвин был так поражён моментальным звонком телефона, что свалился со стула и с грохотом рухнул в мусорную корзину. Подняв телефонную трубку, он попробовал пошевелить хвостом, но сразу понял, что тот намертво застрял.

— Алло, — ответил он самым серьёзным голосом, на который был способен, пытаясь с помощью ласты вырвать хвост из мусорной корзины, — вы звоните в контору Мистера Пингвина, Любителя Приключений и пингвина. Мистер Пингвин на проводе.

— О, здравствуйте, Мистер Пингвин! — послышался женский голос на другом конце провода. Женщина, судя по голосу, была весьма взволнованна.

— Говорит Будикка Бонс, — продолжала она, — владелица Музея Необычных Предметов. Мне кажется, только вы сможете спасти меня! Мистер Пингвин, вы моя САМАЯ последняя надежда!

Мистер Пингвин поправил свой галстук-бабочку и приготовился внимательно слушать, что было довольно непросто, поскольку он продолжал кататься по комнате, не в силах выбраться из корзины.



— Мой музей — невероятно старый, и, боюсь, он разваливается на глазах. Стены рушатся, двери слетают с петель, а вчера унитаз в туалете на верхнем этаже провалился сквозь пол и рухнул на очень ценное чучело моржа. Исправить ситуацию можно только одним способом — отыскать клад, который мой прапрапрадедушка спрятал где-то в здании музея. Мы с братом уже искали повсюду. Вы сможете помочь нам? Если вы найдёте клад, то я щедро вам заплачу!

Мистер Пингвин не мог поверить своим ушам. Проваливающиеся унитазы! Чучела моржей! Спрятанный клад! Это было оно! Его первое Приключение! А на финише его даже ждали денежки, которые он сможет положить в свою копилку! У него даже задрожали ласты. Конечно, он был готов помочь этой даме!

— Я буду через несколько минут! — воскликнул Мистер Пингвин.

— Потрясающе! — вскричала мисс Бонс, на этот раз гораздо радостнее. — Пожалуйста, поторопитесь, мы не можем терять ни секунды!



Отрывок из книги «Мистер Пингвин и утраченное сокровище»