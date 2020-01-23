Главное

Премьера: Мультсериал «Радужно-бабочково-единорожная кошка» Премьера: Мультсериал «Радужно-бабочково-единорожная кошка»
Читалка: Мечты о полётах Читалка: Мечты о полётах
Читалка: Мистер Пингвин и утраченное сокровище Читалка: Мистер Пингвин и утраченное сокровище
Новости

Мистер Пингвин и утраченное сокровище

23 января, 2020

Прошла уже пара часов, как Мистер Пингвин открыл свою контору профессионального Любителя Приключений. Но телефон по-прежнему молчал, и Мистер Пингвин нервно постукивал по клюву крабовой палочкой. Всё, что ему было нужно, — это увлекательное Приключение. И тут раздалось громкое ДЗИНЬ! Мистер Пингвин и Колин (паук и главный помощник детектива) отправляются на поиски сокровища, пропавшего из Музея Необычных Предметов!

Мистер Пингвин был пингвином.
Если кто-то сомневался в этом, то было достаточно
всего лишь взглянуть на него.
Он выглядел как пингвин.
Он был чёрно-белый, с маленьким клювом и двумя
мягкими крыльями, а когда он ходил, то его хвост
вилял так, как виляют только пингвиньи хвосты.
Но было в Мистере Пингвине нечто весьма
необычное. Понимаете, он был
не ПРОСТО пингвином.
Он был Любителем
Приключений!
И как бы в доказательство этому он носил
необычную шляпу, всегда имел при себе огромное
увеличительное стекло и потрёпанную сумку
с перекусом — бутербродами с рыбными котлетами.
Чтобы двигаться дальше, ему было нужно только
Приключение…

Было 10:32 утра понедельника, Мистер Пингвин  раскачивался на стуле в своём кабинете, задумчиво постукивая по клюву крабовой палочкой. Ему было скучно. Сегодня был его первый день в качестве профессионального Любителя Приключений, но всё шло не совсем так, как планировалось. Вчера он разместил в местной газете объявление и сегодня думал, что его телефон будет разрываться от звонков с того самого момента, как в 9 утра он поменяет табличку на двери кабинета с «ЗАКРЫТО» на «ОТКРЫТО». Приключения должны были идти к нему нескончаемым потоком — звонки с просьбами раскрыть преступление или отыскать пропавшие бриллианты, укрываясь в густых джунглях от дождя из отравленных дротиков, всячески стараясь избежать смерти. Подобные вещи всегда происходили в любимых книгах Мистера Пингвина, которые и подтолкнули его к мысли о том, чтобы стать профессиональным Любителем Приключений. Но всё шло совершенно не так. Его телефон молчал. Единственными звуками, доносившимися до Мистера Пингвина, были скрип-скрип-скрип его стула, когда тот поворачивался из стороны в сторону, и глухое, нагонявшее тоску гудение вентилятора под потолком иглу. 
 
«Как-то всё это не впечатляет», — думал Мистер Пингвин, стараясь не смотреть на кучу неоплаченных счетов, приколотых к доске для заметок. Открыть контору Любителя Приключений оказалось весьма недешёвым делом. Его особая шляпа, проткнутая стрелой, и коллекция исключительно стильных галстуков-бабочек стоили целое состояние. А стоимость аренды этого иглу была просто астрономической! В его копилке осталось только несколько пёрышек и одна скрепка, а в холодильнике лежал последний бутерброд с рыбной котлетой.
Если ему, как Любителю Приключений, не удастся найти работу в ближайшее время, то не видать ему рыбных котлет, крабовых палочек — а вот его живот зато будет бурлить и бурчать вовсю. Тогда ему придётся собрать все свои вещички в потрёпанный старый чемодан и на первом же корабле, держащем курс к Ледяному Югу, отправиться восвояси.
Вспомнив волны, от которых сводит желудок, и ледяные ветра, Мистер Пингвин почувствовал дрожь во всём теле.
— Всё, что мне нужно, — сказал он, — это звонок телефона, и увлекательное Приключение на другом конце провода… Хотите — верьте, хотите — нет, но не успели эти слова вылететь из его клюва, как телефон ДЕЙСТВИТЕЛЬНО зазвонил, и ОЧЕНЬ громко.
  
Мистер Пингвин был так поражён моментальным звонком телефона, что свалился со стула и с грохотом рухнул в мусорную корзину. Подняв телефонную трубку, он попробовал пошевелить хвостом, но сразу понял, что тот намертво застрял.
— Алло, — ответил он самым серьёзным голосом, на который был способен, пытаясь с помощью ласты вырвать хвост из мусорной корзины, — вы звоните в контору Мистера Пингвина, Любителя Приключений и пингвина. Мистер Пингвин на проводе.
— О, здравствуйте, Мистер Пингвин! — послышался женский голос на другом конце провода. Женщина, судя по голосу, была весьма взволнованна.
— Говорит Будикка Бонс, — продолжала она, — владелица Музея Необычных Предметов. Мне кажется, только вы сможете спасти меня! Мистер Пингвин, вы моя САМАЯ последняя надежда!
Мистер Пингвин поправил свой галстук-бабочку и приготовился внимательно слушать, что было довольно непросто, поскольку он продолжал кататься по комнате, не в силах выбраться из корзины.

 — Мой музей — невероятно старый, и, боюсь, он разваливается на глазах. Стены рушатся, двери слетают с петель, а вчера унитаз в туалете на верхнем этаже провалился сквозь пол и рухнул на очень ценное чучело моржа. Исправить ситуацию можно только одним способом — отыскать клад, который мой прапрапрадедушка спрятал где-то в здании музея. Мы с братом уже искали повсюду. Вы сможете помочь нам? Если вы найдёте клад, то я щедро вам заплачу! 
Мистер Пингвин не мог поверить своим ушам. Проваливающиеся унитазы! Чучела моржей! Спрятанный клад! Это было оно! Его первое Приключение! А на финише его даже ждали денежки, которые он сможет положить в свою копилку! У него даже задрожали ласты. Конечно, он был готов помочь этой даме!
— Я буду через несколько минут! — воскликнул Мистер Пингвин.
— Потрясающе! — вскричала мисс Бонс, на этот раз гораздо радостнее. — Пожалуйста, поторопитесь, мы не можем терять ни секунды!

Отрывок из книги «Мистер Пингвин и утраченное сокровище»

Предыдущая новость
Мечты о полётах
 Следующая новость
«Пластилинки»: что вы знаете о музыкальных инструментах?
Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

Подпишитесь на наши новости