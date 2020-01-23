Мечты о полётах

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24 января, 2020

С древних времён люди вглядывались в звёздное небо и пытались представить себе, что находится там, в вышине. Их фантазия населяла небеса сверхъестественными существами, сказочными чудовищами, могущественными божествами. Самые храбрые из них мечтали подняться в небо, чтобы увидеть всё своими глазами, но долгие столетия это оставалось лишь мечтой.

«Планета есть колыбель разума,

но нельзя вечно жить в колыбели».

(К.Э. Циолковский)





С развитием науки и техники люди научились подниматься всё выше: сначала были изобретены воздушные шары, а к концу ХIX века появились первые дирижабли и самолёты. Смельчаки-воздухоплаватели поднимались вверх на несколько километров, до облаков и даже чуть выше, но космические дали, звёздное небо по-прежнему оставались недостижимой мечтой.



Учёные и писатели высказывали множество предположений, как выглядят звёзды и другие планеты и есть ли на них разумные существа, братья по разуму. Фантасты сочиняли книги о будущих межпланетных путешествиях: одни из них напоминали сказки, а другие, как, например, роман Жюля Верна, описавшего полёт на Луну с помощью огромной пушки, опирались на научные достижения своего времени. Однако многие учёные ещё сто лет назад считали, что полёт за пределы земной атмосферы невозможен.

В конце ХIX — начале ХХ века исследователи-энтузиасты из разных стран начали всерьёз обдумывать возможность полётов за пределы земной атмосферы. Они проводили свои расчёты и ставили опыты в одиночку — государственные органы и крупные компании не спешили выделять средства на то, что тогда считалось пустыми фантазиями.



Одним из таких учёных-энтузиастов был школьный учитель математики и физики Константин Эдуардович Циолковский, преподававший сначала в Боровске, а затем — в Калуге. Всё своё время и скудное жалованье он тратил на разработку, конструирование и испытание моделей летательных аппаратов. В 1903 году он написал книгу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой обосновал возможность полётов за пределы земной атмосферы и сформулировал основные принципы конструирования космических кораблей.



В 1924 году другой учёный-энтузиаст, мечтавший о полёте на Марс, Фридрих Артурович Цандер, основал «Общество изучения межпланетных сообщений». А в 1931 году была создана государственная научно-исследовательская организация, получившая название «Группа изучения реактивного движения» (ГИРД). Циолковский был уже очень стар, поэтому участвовал в работе группы только как консультант. Руководство же ГИРД взяли на себя Цандер и тогда ещё молодой и ма-ло кому известный инженер Сергей Павлович Королёв.



Уже в 1933 году первая советская ракета, созданная в ГИРД, поднялась в воздух. Но она и другие созданные в те годы аппараты летали пока невысоко и не могли нести большой груз.



Перед Великой Отечественной войной работы по ракетным исследованиям временно прекратили — все государственные ресурсы были направлены на оборону страны. Но к концу войны они возобновились. Ведь ракеты могли использоваться не только для космических исследований, но и в военных целях, чтобы доставлять на большие расстояния снаряды и бомбы. А после войны это было необходимо на случай военного противостояния с США.



Ракетная техника всё совершенствовалась, и к середине 1950-х гг. ракеты стали настолько мощными, что с их помощью уже стало возможно преодолеть земное притяжение и улететь за пределы атмосферы.



Отрывок из книги «Как полететь в космос?»