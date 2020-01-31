Познавательная программа «Как устроен город»

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7 февраля, 2020

Давайте вместе узнаем все городские секреты!

Город — это целая система дорог, домов, машин и людей. Каждый день здесь происходит очень много событий, и у детей возникают разные вопросы: откуда в кране берется вода, кто включает освещение в городе, как работает транспорт и спасательные службы?

Юные ведущие будут разбираться в устройстве всех городских систем и служб, отвечая на вопросы телезрителей. Они поговорят о том, как работает единая служба спасения, откуда в розетке берется ток, как устроено метро, кто управляет самолетами и многом другом.

А какие городские секреты хотите узнать вы? Пишите нам в программу на адрес kakystroengorod@1tv.com, и мы найдем ответы вместе!

Смотрите премьеру познавательной программы с 10 февраля по будням в 14:35.