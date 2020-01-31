Главное

Событие: Программа «Микроистория» получила премию «За верность науке — 2020»! Событие: Программа «Микроистория» получила премию «За верность науке — 2020»!
Премьера: Познавательная программа «Как устроен город» Премьера: Познавательная программа «Как устроен город»
Читалка: Коржик и Гизмо. Коржик спасает мир Читалка: Коржик и Гизмо. Коржик спасает мир
Новости

Познавательная программа «Как устроен город»

7 февраля, 2020

Давайте вместе узнаем все городские секреты!

Город — это целая система дорог, домов, машин и людей. Каждый день здесь происходит очень много событий, и у детей возникают разные вопросы: откуда в кране берется вода, кто включает освещение в городе, как работает транспорт и спасательные службы? 

Юные ведущие будут разбираться в устройстве всех городских систем и служб, отвечая на вопросы телезрителей. Они поговорят о том, как работает единая служба спасения, откуда в розетке берется ток, как устроено метро, кто управляет самолетами и многом другом.

А какие городские секреты хотите узнать вы? Пишите нам в программу на адрес kakystroengorod@1tv.com, и мы найдем ответы вместе!

Смотрите премьеру познавательной программы с 10 февраля по будням в 14:35.

Предыдущая новость
Программа «Микроистория» получила премию «За верность науке — 2020»!
 Следующая новость
Коржик и Гизмо. Коржик спасает мир
Подпишитесь на наши новости