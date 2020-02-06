Коржик и Гизмо. Коржик спасает мир

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7 февраля, 2020

Приветствую тебя, дорогой читатель! Я Гизмо. Наверняка ты слышал, что я гений. Правда, не обычный гений, типа тех, что легко решают математические задачки или обладают исключительной грамотностью. Я настоящий Гениальный Злодей, и у меня есть настоящий Коварный План! О, да, это правда. Чудовищный и подлый план. Но сейчас я вынужден ждать. Ведь мой чудовищный план сейчас заключается в том, чтобы выжидать. А всё потому, что я оказался в пренеприятнейшей ситуации.

Нет, я не застрял в канализационной трубе. Хотя однажды такое случилось, когда моя любимая зефирка упала прямо в ванну, а я полез её доставать. И хотя моя передняя половина легко поместилась в сток, задняя-то нет, она у меня довольно круглая. К счастью, мой слуга Элиот освободил меня. А вот зефирку я так больше и не увидел, увы.

Нет, меня не загнала в угол кошка, или, хуже того, какой-нибудь кот. Такое тоже было. Однажды. Кот влез в окно и разбудил меня, когда я забылся послеобеденным сном. Элиот в это время был ещё в школе, так что мне пришлось спасать себя самому. Вначале я запустил коту в голову втулку от туалетной бумаги, а потом укусил его за нос. Больше он меня не беспокоил.

Мне, конечно, приятно, что сейчас я не застрял в канализации и кот не сожрал меня на обед, но уверяю, что случилось нечто более ужасное. Ужаснее ужасного!

Меня взяли и перевезли в новый дом! А он ещё и розовый! Как это случилось? А я сейчас расскажу. Только учти — это совсем не весёленькая история.

Вчера после завтрака я спокойно лакомился экологически чистыми морковными палочками, как вдруг... Меня схватили и сунули в обувную коробку, совсем не обращая внимания на мой протестующий визг. Потом мы долго-долго ехали, причём в пути нельзя было ни пообедать, ни даже перекусить какой-нибудь вкуснятинкой. А потом я оказался в очень и очень странном месте.

И ведь никто не спросил моего мнения по поводу переезда. Никто не дал мне даже собраться! И вся, вся моя предыдущая работа осталась там. Мои туннели. Мои сокровища. Мои припрятанные вкусняшки. Меня просто разрывает от гнева! Бесит! Однажды, когда наконец мой Коварный План сработает, эти людишки на собственной шкуре узнают всю ярость Гениального Гизмо!

Но пока этого не произошло, можно присылать письма и посылочки на мой новый адрес:



Несмотря на то, что в этом омерзительном розовом домике я нахожусь всего пару часов, несколько весьма разумных выводов уже сделаны:



1. Барби любезно уступила мне своё жилище.

2.Здесь она оставила целую кучу пластмассовых туфелек, за которыми никогда не вернётся.

3. Я совсем один в этой мимимишной крепости.

Кстати, Барби можно понять. В кукольном домике нет настоящего гнезда. Он никогда не станет пещерой отшельника или научной лабораторией. Пластмассовая плита и пластмассовый холодильник никогда не заработают. И в пластмассовом туалете не появится вода. Это такое место, которое нужно вообще убрать подальше и никому не показывать.

Жасмин: На самом деле я вообще молодец, раз согласилась взять его сюда.

Элиот: Тебе пришлось взять его сюда только потому, что его клетка сломалась при переезде. И ещё потому, что папа попросил меня быть с тобою повежливее.

Жасмин: Ты и должен быть со мной повежливее, потому что я теперь твоя сестра. Не волнуйся, Гизмо будет здесь в безопасности.

Элиот: Не волнуйся, это ненадолго. Всего лишь пока ему не купят новую клетку. И не забывай, что Гизмо — мой. Всего три дня назад Элиот отлично меня обслуживал. Мелко порвал газету и застелил свеженьким пол в клетке. Налил чистой воды. Насыпал свежей сбалансированной еды для правильного питания моего организма. А в довершение всего он смазал маслом моё колесо для фитнеса и промыл стекло хранилища, где лежат запасы экологически чистых овощей. А ещё он подарил мне самые настоящие очки, чтобы я мог смотреть вечерние новости, лёжа в гнезде. И, самое главное, Элиот никогда не пытается меня затискать.

Жасмин: Правда же он милашечка?

Элиот: Нет, он не милашечка. Он просто смешной. И сними уже с него это!

Жасмин: Но ты же говорил, я должна заботиться о нём!

Элиот: Я не говорил, что ты должна натягивать на него платья от своих кукол! Они всё равно ему малы.

Жасмин: Я не виновата, что он такой толстый, как картошка.

Элиот: Ха-ха-ха! Пушистая Картошка! Новую девочку зовут Жасмин. Но я вообще не с ней. Не понимаю, почему она меня всё время хватает и начинает целовать. Это, в конце концов, неприятно. Почему она таскает меня в кармане и поёт песенки? Мне дорого моё время. Ведь я Гениальный Злодей, и должен строить Злодейские Козни!

Мама: Милая, может быть, ты оставишь в покое эту морскую свинку?

Жасмин: Гизмо любит, когда о нём заботятся.

Мама: Но он же кусает тебя за пальцы.

Жасмин: Он так показывает, что любит меня. А уж я-то как его люблю-люблю! Гизмо самый миленький на свете морской свин. Здорово, что Элиот разрешил ему поселиться в моей комнате. Сколько же раз повторять этим людишкам, что говорить «морской свин» и даже «морская свинка» неправильно!



Я вообще не имею никакого отношения к свиньям! Я горжусь тем, что принадлежу к роду кейви, которые появились в долинах Анд и никогда не видели моря. Но эти людишки упорно продолжают называть меня свинкой. Какая же я свинка! У меня даже пятачка нет! И я очень чистенький. Сколько ещё терпеть такие оскорбления? Однажды мой Коварный План всё же сработает, и тогда они перестанут называть меня свиньёй! Я тут набросал небольшой список:



Но, увы, Жасмин опять сунула меня к себе в карман. Долго я буду терпеть такие унижения?

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