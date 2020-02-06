Китайские мифы для детей

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6 февраля, 2020

«Китайские мифы для детей» найдут свое место в любой домашней библиотеке и расскажут детям множество красивых и мудрых историй. В китайских мифах серенькая невзрачная птица Феникс вдруг становится похожа... на кого же? Угадайте! А драконы? Умеют ли они любить? Или это просто мощные и ужасные хозяева неба? Это и многое другое о нравах, обычаях и символике китайцев узнает ребенок из этой книги!

О китайских мифах и сказках

Китай — огромная страна, её история уходит в глубину тысячелетий, а культура славится богатыми традициями устного народного творчества. В этой книге представлены мифы и сказки, собранные в разных уголках Китая. Сюжеты их вечны, они волнуют и старых, и малых, а персонажи и детали жизни — необычны и удивительны, поэтому, дорогой читатель, усаживайся поудобнее — тебя ждёт увлекательное чтение.

В стародавние времена мифы и сказки слагались с самыми разными целями. Одни служили для развлечения, другие — для обучения, третьи — такие как «Лисица и тигр» и «Лягушка в колодце» — в назидание. Порой слова в этих сказках были настолько остры и точны, а мысль — так верна и ясна, что длинные истории разбирались на пословицы и поговорки, которые обретали вторую жизнь и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.

Древние традиции и народные праздники, которые в Китае отмечают особенно пышно, красной нитью вплетены в традиционные сказочные сюжеты. Например, «Мышиная свадьба» и «Чудовище по имени Нянь» — здесь события развиваются в канун китайского Нового года. Этот праздник и сегодня популярен во всём мире, он приходится на самое начало весны, в зависимости от лунного календаря, поэтому китайский Новый год иначе называют Праздником Весны.



Поскольку мифы и народные сказки появились, когда человечество едва делало первые шаги, никто уже не может точно сказать, кто и когда сочинил ту или иную сказку. Все эти истории пересказывались по множеству раз, и каждый рассказчик становился соавтором, добавляя что-то своё. Так, с одной стороны, появилось множество версий одной и той же сказки, с другой — сказания, рождённые разными народами в разных частях света, имеют очень похожие сюжеты. Интересно сравнить китайскую сказку «Золотые туфельки» и всем известную «Золушку» или «Тётушку Тигрицу» и «Красную шапочку». И задаться вопросом, в чём особенность истории, которая пришла к нам из Китая.

Жемчужина,

Сияющая во мраке ночи

Эта сказка повествует о дочери Царя драконов*.

В китайской мифологии цари драконов — это

могущественные божества, управляющие погодой

и стихией воды. Иногда они принимают облик

драконов, а иногда — людей.



Май Ли, старшая дочь Царя драконов, страшно беспокоилась. Ей так хотелось повидать мир, познать приключения и испытать сильные чувства! Но отец её желал лишь одного — чтобы та смирно сидела во дворце и выбирала себе мужа.



Исполняя волю Царя драконов, трое из его почётной свиты — советник Краб, маршал Угорь и генерал Камбала — прочёсывали морскую страну с севера на юг и с запада на восток, подыскивая подходящих женихов. Впрочем, сколько бы кораблей они ни топили, сколько бы сами ни бегали, ни плавали и ни ползали, толку не было никакого. Разборчивая принцесса отвергала одного за другим всех предложенных благородных претендентов на её руку и сердце.

— Я не хочу выходить замуж за кого-то богатого и могущественного! — настаивала она. — Мой муж должен быть честным и храбрым.

В конце концов капризы дочери вывели Царя драконов из терпения.

— Ты должна наконец выбрать себе мужа! — прокричал он громовым голосом. — Иначе я займусь его поиском сам!

И в этот день Май Ли решила сбежать, чтобы её не заставили выйти замуж за того, кто не был мил её сердцу. Как все драконы, принцесса обладала способностью менять облик, поэтому приняла вид старушки и потихоньку вышла из дворца. В течение многих месяцев она бродила с палочкой по дорогам своей огромной страны и исходила её вдоль и поперёк. Ей довелось пережить множество приключений и повстречать на своём пути самых разных людей.

Однажды в глухой деревушке далеко на западе Китая принцесса встретила бедного крестьянина по имени Яо Шунь. Он жил в ветхой хижине со старшим братом, которого звали Яо Пэн. Яо Шунь не мог похвастаться большим достатком, но был счастлив поделиться с бедной голодной старушкой тем немногим, что нашлось у него в доме. Принцесса с благодарностью приняла скромный обед, который предложил ей Яо Шунь, стала есть и тайком наблюдать за ним. Он так и сыпал весёлыми шутками, стараясь скрыть от неё, что для двоих одной порции риса слишком мало, а больше у него не было. Ей понравились его любезность и гостеприимство, его весёлый нрав и добрая улыбка.

— Вот этот человек мне подходит, — подумала Май Ли. — Я выйду замуж только за него, и ни за кого другого!

Приняв такое решение, Май Ли вернулась домой и рассказала обо всём отцу. Царь немедленно принял облик дракона — так он поступал всегда, когда злился.

— Это неслыханно! Негодная девчонка! — взревел он. — Ты убежала из дома на несколько месяцев, а теперь приходишь и говоришь глупости! С чего ты взяла, что этот крестьянин храбр и честен? Всё это

никуда не годится!

— Кх-кх, — раздалось осторожное покашливание, и советник Краб бочком выступил вперёд. — Я кое-что придумал, Ваше Величество, и если мне будет позволено…

Когда советник изложил свой план, рога Царя драконов позеленели и стали отливать золотом от удовольствия. Ведь даже когда драконы сердятся, они не могут не оценить гениальности и хитроумности удачной затеи.

— Ха-ха-ха! Хорошее испытание! И у крестьянина нет никаких шансов пройти его! — засмеялся Царь. — Да. Тебя по праву называют самым коварным из всех ракообразных!

— Но если Яо Шунь справится с испытанием, я выйду за него замуж! —

воскликнула Май Ли.

— Отлично! — согласился отец. — Только он всё равно не справится.

На следующую ночь Яо Шуню приснился странный сон. В его хижину вполз старый седобородый краб.

— Вставай и иди на улицу, — проскрежетал челюстями краб. — И твоя жизнь изменится самым необычайным образом.

Яо Шунь проснулся с криком, от которого вскочил и его старший брат Яо Пэн. Юноша поделился с братом своим странным сном. Вместе они

выскочили из хижины и побежали к реке. И увидели что на берегу сидит прекрасная девушка. Её длинные волосы струились, касаясь воды, которая таинственно поблёскивала в свете полной луны, точно расплавленное серебро.

— Вот так штука! — негромко рассмеялась девушка. — Не ожидала, что вас будет двое.

Братьям и в голову не могло прийти, что перед ними — сама Май Ли, дочь Царя драконов. Принцесса оглядела обоих братьев, и Яо Шунь залюбовался её ясными смеющимися глазами. Что же касается Яо Пэна, то он смотрел только на дорогое платье и драгоценные украшения таинственной незнакомки.

— Ну что ж, — сказала принцесса, — коль скоро вы пришли сюда вдвоём, ответьте мне: кто из вас храбрее и честнее?

— Я! — хором воскликнули оба брата.

— Тогда докажите это, — потребовала принцесса. — Я выйду замуж за того, кто принесёт мне сияющую жемчужину из дворца Царя драконов в Восточном море.

— Но это невозможно! — воскликнули братья. — Царь драконов живёт на дне моря!

— Возьмите вот это, — сказала девушка и, достав из волос две золотые шпильки, протянула по одной каждому из братьев. — Когда придёт время, это поможет вам проложить путь среди волн.

Братья немедленно пустились в путь. Яо Пэн вскочил на единственную в хозяйстве лошадь и поскакал по новой Императорской дороге, которая шла через высокие горы. Яо Шунь надел старые плетёные сандалии и пошёл по стой пыльной дороге вдоль реки. Так они устремились на восток, но, конечно, Яо Пэн намного опередил брата. Когда Яо Пэн приблизился к берегу моря, он увидел затопленную деревню. Все дома и поля оказались под водой. Сильный дождь лил не переставая и залил жилища бедных крестьян, которые карабкались по склону горы в поисках нового убежища.

— Ай-ай! — горько плакали они. — Если бы нам удалось ненадолго одолжить у Царя драконов его золотой ковш! Он обладает волшебной властью над водой — и только с его помощью мы могли бы спастись от этого проклятого наводнения!

Яо Пэн услышал, о чём говорили крестьяне.

— Я как раз иду к Царю, — легкомысленно заявил он. — Если хотите, я возьму у него для вас золотой ковш. Но сейчас я голоден — у вас не найдётся какой-нибудь еды?

Крестьяне очень обрадовались. Преисполненные благодарности, они отдали Яо Пэну остатки риса и отвезли его на лодке к морю по бурной переполненной водами реке. Спустя три дня до деревни добрался и Яо Шунь. Дождь лил по-прежнему, и вода поднялась ещё выше. Яо Шунь провёл остаток дня, помогая крестьянам вынести пожитки из затопленных домов. При этом он слышал, что люди то и дело заговаривают о золотом ковше Царя драконов.

— Забавное совпадение, — подметил он. — Я как раз иду к Царю. Может быть, мне удастся одолжить у него этот ковш?

Крестьяне, пережившие столько горя, были потрясены, когда поняли, что удача улыбнулась им второй раз. К ним снова пожаловал герой, собиравшийся в гости к Царю драконов. У несчастных больше не оставалось еды, чтобы накормить Яо Шуня, но они с благодарностью приняли его предложение и умоляли младшего брата не забыть об их тяжкой участи.

— Я не забуду вас, — пообещал Яо Шунь. — И постараюсь как можно скорее вернуться к вам с золотым ковшом.

Когда крестьяне предложили отвезти его на лодке к морю, он отказался. Юноша прыгнул в реку и, рассекая воду мощными гребками, поплыл к морю самостоятельно. Вскоре он добрался до морского побережья и увидел брата — тот дрожал от ужаса, наблюдая за грозными волнами. Огромные водяные валы обрушивались на берег, ломая даже каменные глыбы. Ветер, завывая в расселинах скал, носил по воздуху клочья пены и тысячи брызг. Братья не могли знать, что по приказу Царя драконов генерал Камбала поднял на море сильную бурю. Яо Пэн ждал долгих три дня, не решаясь бросить вызов бушующим волнам.

«Время пришло», — подумал Яо Шунь и вынул из кармана золотую шпильку. После этого, не раздумывая ни секунды, он бросился в воду. К своему великому изумлению, он даже не намок. Яростные волны расступились перед ним, словно рассечённые надвое ударом меча, и Яо Шунь упал животом на мокрый песок. Рядом с ним барахтались изумлённые рыбки. Яо Шунь огляделся и увидел широкую дорогу, которая уходила в бескрайнюю даль по ровному морскому дну.

— Я... я как раз ждал тебя, — пробормотал Яо Пэн, опасливо ступая на песок вслед за братом.

Братья пошли по морской дороге, которая открылась им между двух расступившихся водяных стен, и вскоре добрались до дворца Царя драконов. Вход во дворец охранял отряд солдат — креветок и крабов. Две креветки с длинными свисающими усами провели братьев через сотню залов, один великолепнее другого, и подвели к нефритовому трону Царя. Роскошь тронного зала, стены которого были инкрустированы кораллами, поражала воображение. Лососи и морские звёзды в изысканных одеяниях с удивлением смотрели на братьев. Трон охраняла шеренга грозных лобстеров. Их устрашающие клешни поблёскивали в мягком свете, который проливали повсюду светящиеся анемоны — диковинные морские цветы, растущие на кораллах. К удивлению братьев, Царь драконов обратился к ним с тёплым приветствием и внимательно выслушал рассказ о том, зачем они проделали такой длинный путь. Казалось, он был рад допустить их в свою сокровищницу, потому выставил только одно условие:

— Вы храбрые ребята, и я позволяю вам взять любую из принадлежащих мне драгоценностей — но только одну-единственную. Так что хорошенько подумайте, прежде чем сделать выбор!



Когда распахнулись ворота сокровищницы, братья с трудом поверили своим глазам. На столах и коврах красовались целые горы невиданных драгоценностей и украшений, привезённых со всех концов земли, добытых в бескрайних глубинах океана: россыпи редчайших драгоценных камней, резные статуэтки из нефрита и слоновой кости, изысканная посуда из тончайшего фарфора и сияющего хрусталя и даже магическое оружие невероятной красоты. А в самом центре зала красовалась одна гигантская сияющая жемчужина. Яо Пэн сразу бросился к этой жемчужине. Он хотел только одного — взять в жены девушку, которую встретил на берегу реки. Жадно схватив жемчужину, он огляделся и подумал, что можно было бы захватить ещё немного других драгоценностей, но вспомнил о строгом предупреждении Царя драконов, поэтому, не прикоснувшись ни к чему более, поспешил выйти из сокровищницы тем же путём, которым вошёл.



Яо Шунь тоже увидел сверкающую жемчужину, однако он помнил обещание, которое дал жителям затопленной деревни. Поэтому попросил для себя только золотой ковш. Увы, ковш был настолько мал, что найти его среди драгоценностей оказалось не так-то легко, тем более что никто не помнил, где именно он лежит. Яо Шуню пришлось долго перебирать горы сокровищ, и лишь спустя несколько часов он обнаружил ковш, который покоился на самом дне, зажатый в лапах игрушечной механической обезьяны. Учтиво поблагодарив Царя драконов за великодушие, Яо Шунь пошёл назад к берегу. Там он обнаружил, что брат ушёл, не дождавшись его. Действительно, к этому времени Яо Пэн уже добрался до затопленной деревни. За то время, пока они были во дворце, вода поднялась ещё выше. Все посевы погибли, а дома смыло потоками воды. Несчастные жители толпой бросились к Яо Пэну и стали просить у него золотой ковш.

— Я видел Царя драконов, но он не захотел ничего дать мне, — солгал Яо Пэн. — Простите, но я не могу вам помочь.

С этими словами он поспешил домой по Императорской дороге, сгибаясь под тяжестью огромной жемчужины в заплечной суме. Через несколько дней до деревни добрался и Яо Шунь. Приблизившись к бушующему потоку, он достал золотой ковш и начал вычерпывать воду.

Не успел он первый раз наполнить ковш, как вода отступила, и дома вновь оказались на суше. Как только он зачерпнул второй раз, на затопленных полях зашумели созревающие колосья. А после того как Яо Шунь набрал воду в ковш в третий раз, река вернулась в прежнее русло, её тихое ровное течение пришло на смену беспощадному бушующему потоку. Когда вода отступила, все увидели огромную раковину с живой устрицей, которая лежала посреди поля, всё ещё мокрого от недавнего наводнения. Раковина была такой большой, что трое сильных мужчин с трудом смогли открыть её створки. Внутри раковины сидела устрица, тоже огромная, словно язык великана. А в её складках покоилась маленькая чёрная жемчужина. Крестьяне решили полакомиться гигантской устрицей, но настояли, чтобы Яо Шунь взял жемчужину себе в качестве награды за спасение деревни. Яо Шунь поблагодарил их и положил жемчужину в карман. Да, ему не удалось найти сокровище, о котором он мечтал, но юноша чувствовал себя счастливым из-за того, что помог людям справиться с наводнением. Тем временем старший брат Яо Пэн, проведя множество дней в пути, наконец добрался до дома. Уже смеркалось, и светлячки, словно крохотные фонарики, освещали дорогу. Принцесса ждала его, её длинные волосы по-прежнему спускались к самой воде.

— Ну что, ты нашёл сияющую жемчужину? — спросила она.

— Нашёл, — ответил Яо Пэн. — Вот она!

Он вытащил из сумки жемчужину, надеясь, что её свет победит тьму… Но этого не произошло. Жемчужина утратила всё своё сияние. Он держал в руках тусклый, безжизненный мутный шар.

Принцесса слегка покачала головой.

— Но это вовсе не сияющая жемчужина, — строго сказала она.

С досадой Яо Пэн швырнул жемчужину на землю. Она треснула, и из неё вылилась дурно пахнущая жидкость.

На следующее утро домой вернулся и Яо Шунь. Он показал брату невзрачную чёрную жемчужинку, и тот расхохотался.

— Мне доводилось видеть булыжники у дороги поярче, чем эта твоя находка! — громко смеялся Яо Пэн над младшим братом.

Но вечером Яо Шунь всё же пошёл к реке и стал ждать принцессу. Она вынырнула из воды, когда солнце склонилось к закату. Яо Шунь вновь залюбовался её изяществом и весёлой улыбкой.

— Прости меня, — сказал он, — мне не удалось найти ту жемчужину, которую ты просила.

— Но ты что-то держишь в руке! — воскликнула принцесса. — Что это? Дай взглянуть!

Яо Шунь протянул маленькую тёмную жемчужину принцессе, и та подбросила её к небу. Яо Шунь ахнул. Поднимаясь всё выше и выше, жемчужина разгоралась серебристым светом, и ночь от этого становилась светлой, как день. На какое-то мгновение показалось, что на небе зажглись две луны. Их сияние было настолько ярким, что Яо Шунь зажмурился. А когда он открыл глаза, то увидел, что снова стоит в подводном дворце Царя драконов.

Принцесса стояла рядом с ним, и оба они были одеты в алые наряды, расшитые блестящими золотыми нитями. Яо Шунь не мог скрыть искреннего смущения.

— Кто ты на самом деле? — спросил он. — И что происходит?

Принцессе не пришлось ничего объяснять. Взглянув в её ясные смеющиеся глаза, Яо Шунь увидел, что они светятся любовью, и это стало ответом на все вопросы, которые он мог ей задать. Исполненный радости, юноша взял принцессу за руку.

— Пойдём, — сказала она с улыбкой. — Нам пора идти на нашу свадьбу.

Отрывок из книги «Китайские мифы для детей»