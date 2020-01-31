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Соревнование лидеров «Копилки» продолжается!

31 января, 2020

Пополняйте свою «Копилку» и принимайте участие в февральском розыгрыше призов!

По итогам февраля четыре чемпиона «Копилки» смогут выиграть модные наушники и уникальный календарь «Карусели» или календарь и набор с игрушкой. 

Финалисты, набравшие 10 000 шариков, получат фирменные часы и стильную куртку!

Имена чемпионов, которые получают по итогам января набор книг от издательства «АСТ» и тюбинг:

  1. Денисыч набрал 62 831 шарик.
  2. АлинаИсмайлова с результатом 60 221 шарика.
  3. Natalia333, в чьей копилке 59 301 шарик. 

Финалистам, которые смогли набрать 10 000 шариков и более, достаются фирменные призы «Карусели» — стильная куртка и часы. 

Имена финалистов: 

  1. Тамара набрала 56 382 шарика.
  2. Артём пополнил «Копилку» на 24 547 шариков.
  3. АФРОДИТА МЮЛЛЕР накопила 10 376 шариков.

Поздравляем чемпионов и финалистов!

Ознакомиться со списком лидеров января и узнать больше о «Копилке» можно на странице

 

 

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