Соревнование лидеров «Копилки» продолжается!

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31 января, 2020

Пополняйте свою «Копилку» и принимайте участие в февральском розыгрыше призов!

По итогам февраля четыре чемпиона «Копилки» смогут выиграть модные наушники и уникальный календарь «Карусели» или календарь и набор с игрушкой.



Финалисты, набравшие 10 000 шариков, получат фирменные часы и стильную куртку!



Имена чемпионов, которые получают по итогам января набор книг от издательства «АСТ» и тюбинг:

Денисыч набрал 62 831 шарик. АлинаИсмайлова с результатом 60 221 шарика. Natalia333, в чьей копилке 59 301 шарик.

Финалистам, которые смогли набрать 10 000 шариков и более, достаются фирменные призы «Карусели» — стильная куртка и часы.

Имена финалистов:

Тамара набрала 56 382 шарика. Артём пополнил «Копилку» на 24 547 шариков. АФРОДИТА МЮЛЛЕР накопила 10 376 шариков.

Поздравляем чемпионов и финалистов!



Ознакомиться со списком лидеров января и узнать больше о «Копилке» можно на странице.