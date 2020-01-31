Соревнование лидеров «Копилки» продолжается!

Пополняйте свою «Копилку» и принимайте участие в февральском розыгрыше призов!
По итогам февраля четыре чемпиона «Копилки» смогут выиграть модные наушники и уникальный календарь «Карусели» или календарь и набор с игрушкой.
Финалисты, набравшие 10 000 шариков, получат фирменные часы и стильную куртку!
Имена чемпионов, которые получают по итогам января набор книг от издательства «АСТ» и тюбинг:
Финалистам, которые смогли набрать 10 000 шариков и более, достаются фирменные призы «Карусели» — стильная куртка и часы.
Имена финалистов:
Поздравляем чемпионов и финалистов!
Ознакомиться со списком лидеров января и узнать больше о «Копилке» можно на странице.