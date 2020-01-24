Мультсериал «Суперкрылья. Подзарядка»

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2 февраля, 2020

Приключения Джетта и друзей продолжаются!

В четвертом сезоне мультсериала Джетта ждут новые путешествия по свету и доставка посылок детям. У мирового самолета, в котором Джетт получает задания, появилось новое изобретение — подзарядка. Теперь, если самолетикам нужна помощь в далекой стране, прямо из диспетчерской активируют мощную подзарядку. Благодаря ей самолеты-трансформеры обновляются и становятся сильнее. Джетт и его команда еще никогда не были такими мощными и не летали так быстро!

Красный самолётик совершит полёты в Перу, Китай, Камерун, Норвегию, Болгарию, Южную Корею, Таиланд, на остров Пасхи и во многие другие страны. Подзарядившись, Джетт прекрасно справится со всеми задачами, а верные друзья помогут ему в этом!

Смотрите премьеру мультсериала с 3 февраля по будням в 07:40.