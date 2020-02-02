Мистер Пингвин и тайная крепость

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2 февраля, 2020

Отправляйтесь в настоящее приключения за Мистером Пингвином и его помощником Колином. На этот раз эта парочка терпит крушение на верхушке снежной горы. Смогут ли они разгадать тайну пропавших питомцев? Что за странные звуки слышны возле заброшенной крепости? И победит ли мистер Пингвин свой страх полётов?

Мистер Пингвин —

это пингвин.

Если кто-то сомневается в этом,

то достаточно всего лишь взглянуть на него.



Он выглядит как пингвин.

Он чёрно-белый, с маленьким клювом и двумя

мягкими крыльями, а когда он ходит, то его хвост

виляет так, как виляют только пингвиньи хвосты.

Но в Мистере Пингвине есть нечто весьма

необычное. Понимаете, он не ПРОСТО пингвин.

Он самый настоящий сыщик!

И как бы в доказательство этого он носит

необычную шляпу, всегда имеет при себе огромное

увеличительное стекло и потрёпанную сумку

с перекусом — бутербродами с рыбными котлетами.

Лучший друг Мистера Пингвина — паучок Колин.

Он прекрасно владеет кунг-фу, так что с ним лучше

не шутить!



Эту даму в платочке зовут Эдит Хедж. Она тоже

близкий друг Мистера Пингвина. Голубя, который

сидит у неё на голове, зовут Гордон. Он всё больше

помалкивает.



Все вместе они уже пережили одно невероятное

приключение, описанное в книге «Мистер Пингвин

и утраченное сокровище».



Готовы отправиться в следующее?

Мистер Пингвин жил и работал в иглу, примостившемся между двух небоскрёбов в Ситивилле. Сейчас там тихо и темно. Вращающееся кресло у рабочего стола пустует. Пишущая машинка заботливо укрыта тканью. Однако любимая шляпа Мистера Пингвина не висит на вешалке, как обычно. Да и вообще её нигде не было видно. Единственный звук — тихое жужжание холодильника. На придверном коврике скопилась почта. На вершине стопки виднеется письмо с аккуратно написанным адресом, маркой из далёкой-далёкой страны и штампом «Авиапочта». А внутри вот что:



Но Мистер Пингвин ещё не вскрывал это письмо, потому что его нет дома. А где же он может быть?

Глава 1

Тёмные делишки

— 6 000 миль от Ситивилля —

В бальном зале на крыше отеля «Золотая пагода» было полным-полно народу. Нарядные пары кружились в танце, изящно рассекая душный ночной воздух, пропитанный сладким ароматом жасмина. На обрамлённой блестящими шторами сцене разместился оркестр, исполняющий джаз. Вышколенные официанты сновали по залу, подливая гостям шампанское. Хлопали пробки, постукивал на ветру бамбук, а по залу разносился беззаботный смех. Все прекрасно проводили время.

Ну, почти все. В тёмном дальнем углу творились какие-то тёмные делишки. За столом сидел коротышка, похожий на косоглазую крысу. По его носу стекали капли пота. Напротив него устроились два громадных мужчины, чьи лица скрылись

в тени. Между ними расположилась элегантная дама в чёрном вечернем платье. По сравнению со здоровяками-телохранителями она казалась совсем крошечной. На её плече

поблескивала серебряная брошь — круг с глазом внутри. И хотя при разговоре дама и улыбалась, но глаза её всё время оставались злыми и непроницаемыми.

— Принесли? — с угрожающей ноткой в голосе прошипела она.

Человек с крысиным лицом кивнул. Он так нервничал, что кончики его жидких усов подрагивали. Он аккуратно выложил на стол тряпичный свёрток и начал его разворачивать. При виде содержимого глаза дамы загорелись жадным блеском. Она коротко кивнула охраннику, сидевшему слева от неё. Тот протянул ладонь размером с чайный поднос и одним движением ухватил сокровище, тут же припрятал его в чемоданчик с мягкой подкладкой и решительно захлопнул крышку. Тем временем второй телохранитель достал из внутреннего кармана охапку денег и выложил их на стол.



Человек-крыса, не тратя времени на разговоры, трясущимися руками сгрёб деньги и стал суетливо засовывать их за пояс брюк. Коротко кивнув, он шмыгнул через толпу танцующих и ускользнул в ночь по задней лестнице, ни разу не оглянувшись.

Дама в чёрном смотрела ему вслед, как кошка, наблюдающая за мышкой. Затем она накинула на плечи меховой палантин, встала и зашагала через переполненный зал в сопровождении

своих телохранителей. Троице было невдомёк, что всё это время за ними следили внимательные глазки-бусинки дирижёра оркестра, который, то и дело выглядывая из-за пюпитра. А теперь приглядимся-ка повнимательнее к этому дирижёру…

Если хорошенько присмотреться… Постойте! У меня такое чувство, будто этот низкорослый пухлый человек — на самом деле вовсе и не человек! Вообще-то он похож на пингвина. Пингвина под прикрытием!

Да, он втиснулся в нарядный белый смокинг с кокетливым галстуком-бабочкой, аккуратно зачесал назад волосы (наверняка это парик!), но за всем этим, определённо, скрывается пингвин! Клюв, хоть и замаскированный фальшивыми усами, выдаёт его с потрохами!

Это же Мистер Пингвин! Посмотрим, что он задумал… Сузив глаза, Мистер Пингвин наблюдал, как дама в чёрном и её телохранители удаляются вглубь зала. Решив, что момент подходящий, он взмахнул палочкой, и оркестр снова заиграл.

Загрохотали барабаны, загремели трубы, а пожилая женщина с огромной тубой на коленях (и голубем на голове) надула щёки

и изо всех сил дунула в инструмент.

Д У - У-У - У!

Из тубы вылетел довольно большой паук с сосредоточенно нахмуренной бровью. Он сквозь тёплый ночной воздух раскручивал лассо, сделанное из блестящей паутинки.

— Не упусти их, Колин! — крикнул ему вслед Мистер Пингвин.

Паучок с деловитым видом кивнул и на лету достал из-под галстука-бабочки блокнот, в котором написал толстым маркером: «ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ». Затем он аккуратно убрал блокнот на место и в эффектном пируэте приземлился

прямо напротив дамы в чёрном. Она ахнула от неожиданности. Впрочем, как и все остальные. Оркестр умолк. Танцующие пары замерли и удивлённо оглядывались по сторонам.

Слышно было только мошек, хлопающих крыльями вокруг фонарей. Дама сощурила глаза и нахмурилась. Один из её телохранителей занёс свою огромную ножищу, готовясь раздавить Колина. Но они не знали, что Колин — настоящий мастер кунг-фу. И что он был более чем готов к встрече с противником.



Отрывок из книги «Мистер Пингвин и тайная крепость»



