Мультсериал «Рейнджер Лео и дикая природа»

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1 марта, 2020

Раскройте все тайны дикой природы вместе с рейнджером Лео!

Младший рейнджер Лео отправляется в путешествие по дикой природе, чтобы изучать удивительный животный мир и помогать разным зверям. Вместе со своей дружной командой — сестрой Кэти, щенком Хироу и рейнджером Роки — Лео познакомится с карликовым бегемотом, дымчатым леопардом, азиатским слоном, северным оленем, сипухой, колибри и многими другими экзотическими животными и птицами.

Маленькие исследователи природы расскажут детям много интересного о животных и их среде обитания, о важности защиты окружающей среды. Изучайте удивительный мир дикой природы вместе с Лео и его командой!

Смотрите премьеру мультсериала со 2 марта по будням в 05:50.