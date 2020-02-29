Розыгрыш призов в «Копилке» продолжается!

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29 февраля, 2020

Накапливайте шарики в своей «Копилке» и принимайте участие в мартовском розыгрыше призов!

По итогам марта три чемпиона «Копилки» смогут выиграть набор книг от издательства «АСТ»! Также мы разыграем флешки и сувениры «Карусели»!



Имена чемпионов, которые получают по итогам февраля модные наушники и уникальный календарь «Карусели»:

Татьяна Фадичева (39321 шарик)

Настя Иван Маржина (32730 шариков)

Календарь «Карусели» и набор с игрушкой получают:

Вероника Тихонова (28238 шариков)

София Лисайчук (21674 шарика)

Стильные куртки и фирменные часы получают:

Елена Татаренко (21628 шариков)

ЕгорМилана (19729 шариков)

Александр Мамаев (19179 шариков)

Алексей (18954 шарика)

Алина Исмайлова (16079 шариков)

Икмет Куртумеров (11220 шариков)

Поздравляем победителей!



Ознакомиться со списком лидеров февраля и узнать больше о «Копилке» можно на странице.