Мультсериал «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»

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19 марта, 2020

В небольшом красивом городе, в своих уютных домиках живут семьи кошечек и собачек. Все они добрые, весёлые, приветливые и трудолюбивые.

Каждая семья занимается своим делом. И только группа маленьких непосед нарушает размеренную жизнь города. Это детишки-первоклашки — неразлучные друзья.

По утрам школьный автобус объезжает домики, собирает малышей и отвозит в школу, где их уже ждёт учитель. Друзья учатся важным правилам жизни, а после уроков встречаются, чтобы поиграть и самостоятельно изучить мир. Они устраивают весёлые забавы, соревнования, праздники и походы. Но малыши не только играют и озорничают — еще они помогают родителям в их семейном деле.

В каждой серии зрители переживают маленькое приключение неразлучных друзей и знакомятся с особенностями профессий, которыми занимаются родители непосед.

Смотрите премьеру мультсериала 21 марта в 20:05.