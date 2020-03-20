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Отрывок из книги «Маленький принц»

20 марта, 2020

Однажды лётчик, самолёт которого потерпел крушение в пустыне, встретил там необычного мальчика. Так начинается история про Маленького принца с далёкой планеты.

***

Однажды мой самолёт сломался. 
Пришлось приземляться прямо в пустыне Сахара.
Починить самолёт требовалось срочно —  воды у меня с собой было маловато, всего на несколько дней.
 
Первую ночь в пустыне я спал прямо на песке.
На рассвете меня разбудил голос:
—  Ты не нарисуешь мне барашка? Пожалуйста!
Я вскочил на ноги и увидел удивительного мальчишку.
Он вовсе не выглядел потерявшимся.
—  Ну, пожалуйста! Нарисуй!
Я попытался объяснить, что не рисовал никогда в жизни.
—  Это не важно. Рисуй и всё!
Я попробовал. Потом ещё раз и ещё. Мальчугану рисунки не нравились.
Тогда я изобразил деревянный ящик.
—  Он там, —  пояснил я. —  Твой барашек сидит внутри.
К моему удивлению лицо мальчика озарилось радостью:
—  Да-да! Это именно то, чего я хотел!

Так в моей жизни появился Маленький Принц.
Увидев мой самолёт, он сразу посерьёзнел.
Я объяснил, что на этой штуке летают, а сейчас она сломалась.
—  Так ты тоже с неба? —  спросил он меня. — И какая у тебя планета?
—  Значит, ты сам прилетел с другой планеты?! —  воскликнул я, поражённый.
—  Это очень маленькая планета, —  отвечал он. —  Не больше обычного дома.
И потом спросил: «Правда, что барашки объедают кусты?»
—  Да, это так.
—  Вот здорово! А, может быть, они и баобабы едят?
—  Пожалуй, нет.
—  Тогда плохо! В почве моей планеты много семян баобабов, и я боюсь, когда деревья вырастут, их корни разорвут её!
На пятый день починки самолёта я понял, что один болт ну никак не откручивается. Настроение моё было хуже некуда.
А Маленький Принц вдруг спросил:
—  Если барашек ест кусты, он, наверно, и цветы может съесть?
—  Баран ест всё, что попадается ему на глаза!
—  А если у цветов есть шипы, он съест их тоже?
—  Ну, конечно.

—  Тогда какая польза от шипов?
—  Никакой. Цветы выпускают их, когда злятся.
—  Нет, неправда! Цветы просто слабые!
Я знаю один цветок…такой есть только на моей планете…
Что, если барашек, которого ты нарисовал, съест его?
И Маленький Принц горько заплакал.
Я обнял его. Я старался его утешить:
—  Не бойся за свой любимый цветок! 
У твоего барашка будет намордник! Я нарисую!


Отрывок из книги «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери

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