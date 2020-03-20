Отрывок из книги «Маленький принц»

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20 марта, 2020

Однажды лётчик, самолёт которого потерпел крушение в пустыне, встретил там необычного мальчика. Так начинается история про Маленького принца с далёкой планеты.

***

Однажды мой самолёт сломался.

Пришлось приземляться прямо в пустыне Сахара.

Починить самолёт требовалось срочно — воды у меня с собой было маловато, всего на несколько дней.



Первую ночь в пустыне я спал прямо на песке.

На рассвете меня разбудил голос:

— Ты не нарисуешь мне барашка? Пожалуйста!

Я вскочил на ноги и увидел удивительного мальчишку.

Он вовсе не выглядел потерявшимся.

— Ну, пожалуйста! Нарисуй!

Я попытался объяснить, что не рисовал никогда в жизни.

— Это не важно. Рисуй и всё!

Я попробовал. Потом ещё раз и ещё. Мальчугану рисунки не нравились.

Тогда я изобразил деревянный ящик.

— Он там, — пояснил я. — Твой барашек сидит внутри.

К моему удивлению лицо мальчика озарилось радостью:

— Да-да! Это именно то, чего я хотел!



Так в моей жизни появился Маленький Принц.

Увидев мой самолёт, он сразу посерьёзнел.

Я объяснил, что на этой штуке летают, а сейчас она сломалась.

— Так ты тоже с неба? — спросил он меня. — И какая у тебя планета?

— Значит, ты сам прилетел с другой планеты?! — воскликнул я, поражённый.

— Это очень маленькая планета, — отвечал он. — Не больше обычного дома.

И потом спросил: «Правда, что барашки объедают кусты?»

— Да, это так.

— Вот здорово! А, может быть, они и баобабы едят?

— Пожалуй, нет.

— Тогда плохо! В почве моей планеты много семян баобабов, и я боюсь, когда деревья вырастут, их корни разорвут её!

На пятый день починки самолёта я понял, что один болт ну никак не откручивается. Настроение моё было хуже некуда.

А Маленький Принц вдруг спросил:

— Если барашек ест кусты, он, наверно, и цветы может съесть?

— Баран ест всё, что попадается ему на глаза!

— А если у цветов есть шипы, он съест их тоже?

— Ну, конечно.



— Тогда какая польза от шипов?

— Никакой. Цветы выпускают их, когда злятся.

— Нет, неправда! Цветы просто слабые!

Я знаю один цветок…такой есть только на моей планете…

Что, если барашек, которого ты нарисовал, съест его?

И Маленький Принц горько заплакал.

Я обнял его. Я старался его утешить:

— Не бойся за свой любимый цветок!

У твоего барашка будет намордник! Я нарисую!



Отрывок из книги «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери