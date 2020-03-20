Отрывок из книги «Маленький принц»

Однажды лётчик, самолёт которого потерпел крушение в пустыне, встретил там необычного мальчика. Так начинается история про Маленького принца с далёкой планеты.
Однажды мой самолёт сломался.
Пришлось приземляться прямо в пустыне Сахара.
Починить самолёт требовалось срочно — воды у меня с собой было маловато, всего на несколько дней.
Первую ночь в пустыне я спал прямо на песке.
На рассвете меня разбудил голос:
— Ты не нарисуешь мне барашка? Пожалуйста!
Я вскочил на ноги и увидел удивительного мальчишку.
Он вовсе не выглядел потерявшимся.
— Ну, пожалуйста! Нарисуй!
Я попытался объяснить, что не рисовал никогда в жизни.
— Это не важно. Рисуй и всё!
Я попробовал. Потом ещё раз и ещё. Мальчугану рисунки не нравились.
Тогда я изобразил деревянный ящик.
— Он там, — пояснил я. — Твой барашек сидит внутри.
К моему удивлению лицо мальчика озарилось радостью:
— Да-да! Это именно то, чего я хотел!
Так в моей жизни появился Маленький Принц.
Увидев мой самолёт, он сразу посерьёзнел.
Я объяснил, что на этой штуке летают, а сейчас она сломалась.
— Так ты тоже с неба? — спросил он меня. — И какая у тебя планета?
— Значит, ты сам прилетел с другой планеты?! — воскликнул я, поражённый.
— Это очень маленькая планета, — отвечал он. — Не больше обычного дома.
И потом спросил: «Правда, что барашки объедают кусты?»
— Да, это так.
— Вот здорово! А, может быть, они и баобабы едят?
— Пожалуй, нет.
— Тогда плохо! В почве моей планеты много семян баобабов, и я боюсь, когда деревья вырастут, их корни разорвут её!
На пятый день починки самолёта я понял, что один болт ну никак не откручивается. Настроение моё было хуже некуда.
А Маленький Принц вдруг спросил:
— Если барашек ест кусты, он, наверно, и цветы может съесть?
— Баран ест всё, что попадается ему на глаза!
— А если у цветов есть шипы, он съест их тоже?
— Ну, конечно.
— Тогда какая польза от шипов?
— Никакой. Цветы выпускают их, когда злятся.
— Нет, неправда! Цветы просто слабые!
Я знаю один цветок…такой есть только на моей планете…
Что, если барашек, которого ты нарисовал, съест его?
И Маленький Принц горько заплакал.
Я обнял его. Я старался его утешить:
— Не бойся за свой любимый цветок!
У твоего барашка будет намордник! Я нарисую!