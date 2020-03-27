Отрывок из книги «Кролик Клевер»

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27 марта, 2020

Арахис приоткрыл дверь и заглянул в приёмную клиники Доктора Кота. Там столпилась очередь маленьких пушистых зверят. Все они неловко поёживались и чесали лапки. Арахис захлопнул дверь и вернулся в кабинет.

— Ой! — пискнул он. — Похоже, в Чертополохе началась эпидемия

ветрянки!

— Без паники, Арахис, — спокойно мяукнул Доктор Кот. — Любому врачу приходится часто лечить ветрянку. Ей в детстве почти все болеют. Ты разве не болел, когда был маленьким? Это очень заразная болезнь.

— Болел, — пискнул Арахис. — Это было ужасно. У меня так зудели лапки, что я весь день чесался и не мог уснуть! — У него даже дёрнулись усики. — Не хотелось бы подхватить её снова!

— Ветрянкой нельзя заболеть дважды, — заверил его Доктор Кот. —

Я переболел ей, когда был котёнком, так что мы с тобой точно не заразимся. У нас обоих иммунитет. Он застегнул свой белый врачебный халат и деловито махнул полосатым хвостом.



— Ну-ка, кто у нас первый в очереди?

Арахис подбежал к столу, подхватил свой блокнот для записей и поспешил открыть дверь. В кабинет зашла маленькая чёрная кошечка.

— Здравствуй, Маргаритка! — поприветствовал её мышонок. — Чем мы можем тебе помочь?

Маргаритка растерянно посмотрела на него своими большими круг лыми глазами.

— Я плохо себя чувствую, — вздохнула она. — Лапки и хвост болят.

— Мне так жаль это слышать.

Но это очень хорошо, что ты обратилась к нам, — сказал Арахис. — Доктор Кот — превосходный врач.





Мышонок бегло осмотрел лапки пациентки.

— Странно, — обратился он к Доктору Коту. — Я не вижу ни одного пятнышка.

— Один из первых признаков ветрянки — недомогание и болезненные ощущения, — промурчал доктор. — А ещё у пациента обычно небольшой жар. Мне нужно померить тебе температуру, Маргаритка. Арахис открыл цветастый докторский саквояж, достал оттуда ушной термометр и надел на него гигиенический колпачок. Он передал градусник доктору, и тот аккуратно вставил его в ушко Маргаритки.

Дождавшись сигнала «бип-бип-бип», Доктор Кот достал термометр и показал его помощнику.

— Чуть выше нормы для котёнка, — отметил Арахис, затем выбросил одноразовый колпачок и убрал термометр обратно в саквояж. Затем он открыл блокнот и записал в него температуру Маргаритки.

— А теперь, милая, дай-ка мне получше рассмотреть твои лапки, — ласково мяукнул доктор.

— Сейчас подам налобную лампу! — вызвался Арахис, копошась в комоде. — Нашёл!

Он передал доктору фонарик, закреплённый на повязке. Доктор Кот

натянул его на голову и зажёг яркую лампочку.

— Ты моя умница, — ободрил он пациентку, внимательно осматривая её крошечные лапки.

— Вижу небольшие пятнышки, — сообщил доктор. — Пока они совсем маленькие, но, боюсь, скоро станут больше. Определённо, ветрянка.

Маргаритка грустно опустила голову.

— Ветрянка — не страшная болезнь, — успокаивающе мурлыкнул врач, передавая Арахису налобную лампу, чтобы тот убрал её на место. — Но пятнышки будут зудеть, и от них могут остаться шрамы, если ты будешь их расчёсывать.

— Я помню, как это трудно! — пискнул Арахис.

Доктор Кот потянулся к шкафчику с лекарствами и достал оттуда какой-то тюбик.

— Этот охлаждающий гель поможет смягчить зуд, — объяснил он Маргаритке. — Иди домой, отдыхай и пей побольше воды. Ветрянкой болеют недолго, — заверил он. — Скоро тебе станет лучше, а потом ты ей больше никогда не заразишься.

— Ты отличная пациентка, — похвалил котёнка Арахис, открывая дверь. — И заслужила нашу почётную наклейку!

Он вручил Маргаритке круглую наклейку с надписью: «Замурчательному пациенту Доктора Кота».

У кошечки засияли глаза.

— Я уже чувствую себя немного лучше! — мурлыкнула она.

Утро выдалось крайне суматошным.

— Сколько случаев ветрянки я сегодня диагностировал? — уточнил Доктор Кот у своего помощника.

Арахис сверился с записями.

— Четырнадцать! — пискнул он. Доктор Кот тщательно вымыл лапки и со вздохом уселся в кресло. Он достал из цветастого саквояжа клубок шерсти и зазвенел спицами. Арахис беспокойно поглядывал на него из-за своего рабочего стола. «О нет, — ужаснулся мышонок про себя. — Судя по размеру, это шарф! Надеюсь, не для меня!» По правде говоря, ему не очень нравились вещи, которые вязал Доктор Кот. Взявшись за карандаш, он принялся делать заметки в блокноте, то и дело нервно подёргивая хвостом. Тут зазвонил телефон, стоявший на столе. Арахис и Доктор Кот переглянулись.

«Вдруг кому-то нужна неотложная помощь?» — подумал мышонок и поспешно схватился за трубку.

— Клиника Доктора Кота, — сказал он в трубку. — Чем могу вам помочь?

Выслушав ответ, он прикрыл трубку лапкой.

— Это Тыковка, — сообщил Арахис. — Он услышал про эпидемию ветрянки и спрашивает, что там с нашим сегодняшним походом.

Мышонок сверился со своими заметками.

— У Маргаритки, щенка Незабудки и лисёнка Апельсинчика ветрянка, а у совы Умны когтянка, — вздохнул он. — Так что они поехать не смогут.

Может, отменить поход? Доктор Кот задумчиво посмотрел в окно.

— Но ведь хомяк Тыковка и кролик Клевер здоровы, — промурчал он. — Да и погода прекрасная. Жалко будет отменять…

— Поход будет! — отрапортовал Арахис в трубку. — Передай остальным, что собираемся у клиники. До встречи!

На том конце провода Тыковка радостно взвизгнул. Арахис улыбнулся и положил трубку. Шнур телефона обмотался вокруг его пушистого тельца.

— Ой! — пискнул мышонок.

Доктор Кот отложил вязание и помог ему выпутаться.

— Давай сперва проверим, всё ли у нас с собой, — сказал он, открывая саквояж с медицинскими принадлежностями. — Ножницы,

шприц, лекарства, мази, охлаждающие компрессы, дезинфицирующий гель, салфетки, — бормотал врач. — Стетоскоп,

офтальмоскоп, термометр, пинцет, бинты, марля, лейкопластырь, почётные наклейки…



Пожалуй, надо бы ещё прихватить налобную лампу и лупу. Арахис достал их из ящика.

— Мы будем так далеко от клиники, — сказал он. — Надо взять с собой охлаждающий гель, на случай, если ещё кто-то заболеет ветрянкой.

Он порылся в шкафчике, достал нужную коробку и сунул её в саквояж.

Доктор Кот запихнул сверху своё вязание и захлопнул замок.

— Лучше подготовиться ко всему, — мурлыкнул он. — Врач всегда должен быть готов прийти на помощь!

Отрывок из книги «Кролик Клевер»