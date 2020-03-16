Мультсериал «Элвин и бурундуки»

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28 марта, 2020

Смотрите премьеру нового сезона с 30 марта!

Элвин, Саймон и Теодор — братья. Это обычные школьники, но ещё они... всемирно известные рок-звёзды! А кроме того, наши герои — бурундуки!

Дэйв, который присматривает за ними и пишет песни для их группы, едва справляется с тем, чтобы держать под контролем неуправляемого Элвина. Иногда бурундуки сводят Дэйва с ума, но, по большому счёту, они — большая и счастливая семья!

Смотрите, как бурундуки каждый день попадают в прикольные ситуации вместе со своими подружками, сёстрами Бриттани, Джанетт и Элеанорой, и присоединяйтесь к их весёлым приключениям!

Не пропустите премьеру нового сезона мультсериала с 30 марта по будням в 14:10 на телеканале «Карусель»!