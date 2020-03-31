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Подведены итоги конкурса «Черепашки против злодеев»!

31 марта, 2020

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали: 

  1. Роман Александрович Вешкурцев
  2. Николай Алексеевич Лофицкий
  3. Александр Сергеевич Фастов
  4. Александр Ледовской
  5. Михаил Лебедев
  6. Евгения Максимовна Григорьева
  7. Дмитрий Ильич Еленин
  8. Константин Александрович Варару
  9. Андрей Валентинович Зварич
  10. Николай Сергеевич Ильин

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы! 

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

 

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