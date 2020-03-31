Подведены итоги конкурса «Черепашки против злодеев»!

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31 марта, 2020

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Итак, победителями стали:

Роман Александрович Вешкурцев Николай Алексеевич Лофицкий Александр Сергеевич Фастов Александр Ледовской Михаил Лебедев Евгения Максимовна Григорьева Дмитрий Ильич Еленин Константин Александрович Варару Андрей Валентинович Зварич Николай Сергеевич Ильин

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.