Подведены итоги конкурса «Черепашки против злодеев»!

31 марта, 2020
Зрители и жюри сделали свой выбор!
Итак, победителями стали:
- Роман Александрович Вешкурцев
- Николай Алексеевич Лофицкий
- Александр Сергеевич Фастов
- Александр Ледовской
- Михаил Лебедев
- Евгения Максимовна Григорьева
- Дмитрий Ильич Еленин
- Константин Александрович Варару
- Андрей Валентинович Зварич
- Николай Сергеевич Ильин
Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои работы!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.