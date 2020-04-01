Соревнование лидеров «Копилки» продолжается!

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1 апреля, 2020

Объявлены победители «Копилки» за март! Соревнования продолжатся в апреле! Играйте в игры на сайте, читайте книжки, смотрите видео, проходите тесты — и получите шанс выиграть классные призы от любимого телеканала!

По итогам апреля три чемпиона «Копилки» смогут выиграть беспроводные наушники и уникальный календарь «Карусели», пятб финалистов ждут календарь и набор с игрушкой! Также мы разыграем сувениры «Карусели»!

Имена чемпионов, которые получают набор книг от издательства «АСТ»:

Людмила

елена_22

Татьяна Фадичева

Флешки и сувениры «Карусели» достаются:

Насте Ивану Маржиным

Веронике Тихоновой

Алине Исмайловой

Марианне Шикиной

владимиру

Вике Снежневской

naverina-80

Поздравляем победителей!

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