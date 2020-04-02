Короткие истории для самых маленьких

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2 апреля, 2020

Книги вполне могут заинтересовать даже самых маленьких читателей — главное, правильно подобрать интересную историю. Помочь родителям в этом могут детские книги, привлекающие внимание своим ярким внешним видом и содержащие короткую историю на один-два вечера чтения. Истории, собранные сегодня, наверняка станут самыми любимыми у детей и задержатся на ваших книжных полках!

«Маленький принц»

История про Маленького принца - это, пожалуй, одна из самых любимых историй у читателей всех возрастов. Новый “Маленький принц” в пересказе Агнес де Лестрейд понравится теперь и самым маленьким читателям. В истории осталась только самая суть, короткий сюжет, каждое действие которого подробно иллюстрировано на ярких разворотах. Дети, уже познакомившиеся с известным героям, готовы слушать о его приключениях каждый день! А с возрастом после короткого пересказа можно будет переходить и к полноценной версии сказки - с учетом желания узнать о любимой сказке больше может получиться привлечь внимание и к чтению вообще.

Серия «Сказки за 10 минут до сна»

“Сказки за 10 минут до сна” - это небольшие истории о волшебных персонажах из чудесной Сон-Страны. Пока что в серии доступны сказки про единорога и русалочку, родители которых с первых страниц начинают отсчет до момента засыпания. Эта серия с харизматичными забавными персонажами на страницах позволяет не только решить проблему чтения перед сном, но еще и помогает учить, например, простой счет.

Серия «Лучшие истории о зверятах»

Наверняка у каждого ребенка есть самое-самое любимое животное, истории о котором он может слушать постоянно. Кот это, собака, ежик или белочка - в книгах Антуна Крингса есть все эти персонажи, то и дело попадающие в удивительные приключения. Во Франции, на родине писателя эта серия книг уже давно стала классикой и заслужила любовь нескольких поколений, так что наверняка она понравится и юным читателям из России. Осталось только определиться - выбрать одного персонажа или познакомиться с каждым членом пушисто-пернатой компании!

Серия «Самая смешная книга»

Серия Грей Кес - это тоже книги о нескольких разных животных (коте, собаке, лягушке и, неожиданно, утконосе), которые в уморительных стихах обсуждают, какие животные как и где сидят. “Раньше коты, как солидные звери, садились на коврик у двери. А теперь для кошек - коврик из мошек!” - гордо вещает лягушонок, заставляя веселиться и детей, и их родителей. В простых историях малыши смогут узнать и запомнить самые простые бытовые предметы, животных, выучить счет, познакомиться с простыми рифмами. В серии всего четыре книги, каждая из которых станет отличным поводов для семейного веселья.

Серия «Выбор миллионов»

От юмора - к более серьезной теме. Еще одна французская серия от Жо Витек - это две книги о приключениях одной маленькой девочки, которые еще и изумительно оформлены. Минималистичные, но яркие и привлекательные рисунки, вырубка на каждой странице, яркие цвета и большой формат - эта книга нужна не только для чтения, но и просто для эстетического наслаждения. Правда, у истории, проданной уже миллионным тиражом, есть и другая задача - “Маленькое большое сердце” и “Маленькие большие друзья” могут помочь родителям с развитием эмоционального интеллекта ребенка просто во время чтения. Короткие, но такие многогранные истории станут верным спутником в воспитании малышей.