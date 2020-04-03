Отрывок из книги «Викинг Таппи и большая игра»

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3 апреля, 2020

Однажды викинг Таппи проснулся очень поздно. Он ужасно удивился, ведь каждое утро его будило радостное чириканье лесных птичек. Почему же на улице воцарилась такая необыкновенная тишина? Да и деревья ведут себя как-то странно. Наверное, кто-то заколдовал Шепчущий Лес! Таппи просто обязан помочь друзьям и разрушить заклятье.

Таппи и Дед-Водопад

Дед-Водопад весело журчал посреди Шепчущего Леса. В солнечные дни над ним частенько висела радуга, а зимой Водопад замерзал, превращаясь в изумительную ледовую скульптуру. Таппи очень любил посидеть рядом с Водопадом. Порой викингу казалось, что в плеске льющейся воды слышны отдельные слова, как будто Дед-Водопад хочет что-то ему сказать.

«А вдруг и с Водопадом случилась беда?» — испугался Таппи и поспешил к другу. К счастью, вода лилась, журчала и плескалась, как обычно.

— Дедушка! — озабоченно позвал Таппи. — С Шепчущим Лесом творится что-то неладное! Пташки не поют, никто не смеётся, не шутит, не танцует! Может, ты знаешь, что случилось?

— Шшшш… — прожурчал Дед-Водопад.

— Помоги мне, дедушка! — взмолился Таппи, но Водопад всё так же пел свою песню.

— Шшшш...

— Эх, и здесь не повезло, — расстроился викинг и собрался было уйти, но тут ему на нос упала капля. Словно Дед-Водопад хотел ему что-то сказать. Таппи замер и прислушался.

— Шшшлые шшшчарррры… — прожурчала вода.

— Злые чары! — в ужасе воскликнул викинг. — Кто-то навёл на Шепчущий Лес злые чары! Ох! Надо срочно поговорить с Медведем!

Если хочешь, чтобы Таппи поговорил с Медведем, перейди на страницу 12.

Таппи и Медведь

Медведь был одним из самых умных обитателей Шепчущего Леса, и Таппи всегда приходил к нему за советом. Вот только Мишка частенько бывал в плохом настроении, а вдобавок очень любил долго поспать: говорил, что это он так тренируется перед зимней спячкой. Викинг нерешительно остановился перед входом в медвежью берлогу и прислушался. Ему показалось, что внутри кто-то тихонько похрапывает.

— Если я сейчас туда загляну, Медведь непременно рассердится и начнёт на меня ворчать, — расстроился Таппи. — Сегодня у всех обитателей Шепчущего Леса настроение хуже некуда! И что же мне теперь делать?



Таппи заглядывает в берлогу Медведя

Таппи глубоко вздохнул и тихо-тихо, на цыпочках, стараясь не шуметь, забрался в медвежью берлогу. Внутри было совсем темно, и викинг доверился своему слуху. Таппи осторожно прокрался туда, откуда доносилось негромкое похрапывание.

— Хмм… — пробормотал викинг. — Странно. Очень странно. Медведь обычно храпит куда громче.

И тут кто-то громко чихнул.

— А это уже совсем подозрительно! — удивился Таппи. — Неужели Медведь простудился? Он ведь вообще никогда не болеет!

Отважный викинг всерьёз забеспокоился. Он больше не думал о том, как бы не рассердить Медведя. Главное сейчас — помочь другу.

Таппи громко хлопнул в ладоши и прокричал во весь голос:

— Жучки-светлячки! Летите сюда!

Жучки, в отличие от других обитателей Шепчущего Леса, не стали капризничать. Они мгновенно откликнулись на зов и осветили берлогу. Оглядевшись, Таппи увидел маленького гнома с красным носом. Гномик мирно спал в медвежьей постели, а самого хозяина в берлоге не было.

Таппи будит гнома

Таппи подошёл к постели и тихонько позвал:

— Гном, а гном?

Спящий мгновенно проснулся, словно от пушечного выстрела. Увидев огромного викинга, гномик весь сжался, забился в угол и спросил дрожащим голоском:

— Ты кто?

— А ты кто? — удивился Таппи и, чтобы не пугать малыша, объяснил: — Понимаешь, это берлога моего друга Медведя.

И я ещё ни разу не видел, чтобы тут спал гном!

— Медведя? — задрожал гномик. — Ой, батюшки, а я сюда ввалился… Но когда я здесь спрятался, в берлоге никого не было!

Честное слово!

— Спрятался? — удивился Таппи. — А от кого?

— Сегодня утром по лесу ходила ведьма! — сообщил гном. — Она ругалась, ворчала, бормотала что-то себе под нос…

Мне стало так страшно! Вот я сюда и запрыгнул.

И маленький гном снова чихнул.

— Ведьма… — задумчиво повторил Таппи. — А не из-за неё ли у всех обитателей Шепчущего Леса испортилось настроение? Я должен всё это исправить. Но сначала…

Викинг Таппи с сочувствием посмотрел на гнома.

— По-моему, малыш, ты простужен. Поищем-ка мы с тобой медвежьи запасы мёда и приготовим тебе целебную микстуру.





Отрывок из книги «Викинг Таппи и большая игра»

