Мультфильм «Энчантималс. Весна на урожайных полях»

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23 апреля, 2020

Не пропустите новое весеннее приключение подружек в волшебном мире Энчантималс!

В Эвервайлде почти наступила весна, и Энчантималс готовят музыкальный парад в честь её прихода. Они идут всей толпой к Приветственной иве — в её древнем стволе есть часы, указывающие смену сезонов.

Для приветствия Весны Бри приготовила ежегодное волшебное заклинание. Но в этом году и ее подруга Фелисити тоже хочет совершить приветственное волшебство. Девочки ссорятся и, произнося свои заклинания одновременно, случайно останавливают часы в дереве за семь секунд до прихода Весны. Сезон не может смениться, все времена года путаются, и волшебная природа Эвервайлда сходит с ума...

Чтобы спаси ситуацию, подругам нужно отправиться на Урожайные поля, отыскать сердце Всемирной лесной сети и перезапустить Весну. И все это нужно успеть сделать до заката солнца, иначе мир и все его обитатели перестанут существовать!..

Смотрите премьеру мультфильма 25 апреля в 17:00 в эфире телеканала «Карусель».