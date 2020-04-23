Когда жили динозавры?

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24 апреля, 2020

Книга познакомит малышей с самыми разными динозаврами: гигантами апатозавром и маменчизавром, малютками вроде компсогната, ящерами-летунами: птеродактилем и птеранодоном... Множество удивительных фактов о динозаврах, чудесные иллюстрации и... интрига на каждой странице!

Самые свирепые динозавры были хищниками. Но чем же они любили полакомиться? Другими динозаврами!



Хищных динозавров ещё называют плотоядными. Их зубы были острее бритвы и позволяли охотиться на динозавров поменьше или есть падаль. Один из самых известных из когда-либо обнаруженных динозавров — тираннозавр рекс. Высотой он был с жирафа, а весил больше, чем два слона! Компсогнат был изящным, маленьким (размером с индюка) и очень проворным. Он охотился на ящериц и насекомых. Слурррр!

Думаешь, тираннозавр самый большой ящер в мире? Это не так. Палеонтологи в Аргентине обнаружили более крупного хищника, которого назвали гиганотозавр.





А как охотились маленькие хищники? Они собирались вместе и нападали всей стаей… они были свирепы!

Около 110 миллионов лет назад большой травоядный динозавр Тенонтозавр и маленький хищник дейноних жили на одной территории, там, где сейчас находится Северная Америка. Охота в стае — это лучший и единственный способ для дейнонихов победить большого динозавра. Некрупные, но стремительные, дейнонихи выскакивали из засады и набрасывались на добычу. Мощные ноги и сильные челюсти — два больших преимущества этих динозавров. У дейнониха был очень сильный укус. Как только он вцеплялся во что-то зубами, убежать было почти невозможно.



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