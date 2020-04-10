Мой милый Медвежик. Хорошо там, где ты есть

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10 апреля, 2020

История о добром Медвежике, который хотел найти сородичей.

Глава 1.

Волшебница

Тихо-тихо ступая красными туфельками по дорожке, в Пушистый лес пришла добрая волшебница, таинственная и прекрасная.

Её рыжие волосы развевались на ветру, а глаза под длинными красными ресницами сверкали небесной синевой.

Там, где прошла волшебница, вспыхивали золотые искры, и всё менялось.

Волшебницу звали Осень…

И как только Осень вступила в свои права, птицы, почуяв её присутствие, стаями сорвались с насиженных мест и полетели на юг, а лесные звери принялись суматошно готовиться к зиме.

Вот только что листва была разноцветной — ведь в Пушистом лесу всё разноцветное; и вдруг раз — листва пожелтела и в воздухе повисла прохлада.

Ветер срывал листья с веток, и они кружили по лесу в дивном танце.

— Ух ты, бухты! — озадаченно переговаривались хомяки.

Они собрали сто мешков зерна и теперь не знали, что делать. Мешков оказалось настолько много, что когда их засовывали в норку, то не оставалось места для хомяков, а если хомяки залезали в норку сами, то не оставалось места для мешков.



— Где та ёлка? Где тот дуб? — в панике спрашивали друг у друга белки.

Они развесили грибы сушиться на деревьях, но деревьев в лесу было полным-полно. Белки забыли, где именно оставили свои запасы, и страшно волновались.

А бобры вообще перессорились:

— Смотрите, сколько я брёвен собрал! — хвастался Бобёр с отломанным зубом.



— Это не ты собрал, а мы, — отвечали ему другие бобры.

— Нет я! Вот эту большую кучу я натаскал, а вы вон ту, маленькую, в которой две веточки!

Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы в дело не вмешались добрый Медвежик и его отчаянный друг Заяц.

Этой осенью они только и делали, что помогали зверям с их проблемами разобраться. То хомякам ещё одну норку выроют и случайно старую закопают. То белкам новое дупло для хранения грибов найдут, а потом вместе с белками убегают от пчёл, которые в этом дупле живут. То озеро от брёвен чистят, а потом брёвна обратно возвращают, потому что это не мусор вовсе, а плотина бобров.

В общем, дел у Медвежика с Зайцем оказалось так много, что они уже и не знали, куда от этих дел деться.

Заяц очень старался быть во всём полезным, а Медвежик его всему учил: за мёдом на дерево лазить, пчелой прикидываться, малину топтать, листья отличать от ягод.



А Заяц медведя только путал. Скажет: пойдём налево, а сам направо свернёт. Обещает пойти гулять, а сам в углу заснёт. Но Медвежику всё равно такой Заяц нравился. Ведь никакого другого зайца у Медвежика не было, да и не могло быть.

Но, несмотря на все старания Зайца, Медвежик загрустил.

— Вот, Заяц, скажи мне, где справедливость? — спрашивал Медвежик. — Мы столько всего для зверей делаем, а они нам взамен ничегошеньки!

— Ну почему ничегошеньки — мне хомяки пригоршню зёрен дали, белки грибов, а бобры веточку. Правда, ветку я выбросил, грибы оказались невкусными, а зёрна я отдал Ёжичку, он потом ими в стенку плевался.

— Вот видишь, а мне никто никогда даже маленького подарочка не подарил! Я, конечно, не жалуюсь, но обидно, понимаешь?

— Понимаю! — согласился Заяц. — Но ведь тебя все уважают!

— Кто?

— Да все! Да вон хоть Ёжичек, который у тебя за печкой поселился.

— Он меня уважает, потому что я ночью не храплю, а это другое дело, — сказал Медвежик.

— Ну ладно, ты не грусти, — утешил его Заяц, — мы что-нибудь придумаем!



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