Ландыш — подарок весны

Добавить в закладки

10 апреля, 2020

Бельчонок прибежал на поляну рано утром и залюбовался. Это было самое красивое место в лесу. Сотни маленьких душистых колокольчиков звенели и смеялись, умываясь прохладной росой. Бельчонок выбрал самый крупный кустик и потянул за стебелёк.

— Ой! — зазвенел цветок.

Его голосок подхватили все белоснежные бутоны.

— Ой, ой, ой! — неслось со всех сторон. — Нам больно, больно, больно!

Бельчонок отпустил капризный цветок.

— Простите, — сказал он. — Я пришёл за букетом. Сегодня у моей мамы-бельчихи день рождения. А больше всего на свете она любит ландыши.

— Любит, любит, любит! — послышались печальные голоса. — Нас все любят, поэтому наш народ вымирает.

Бельчонок задумался.

— Ну что случится, если я сорву всего один цветок? Вас вон сколько!

— Нас много, — проговорили ландыши. — И все мы братья и сёстры. Цветы, что ты видишь на поляне, родились от одной матери. У нас общий корень, и мы крепко связаны под землёй. Вырвешь цветок, повредишь всего один корешок, — и погибнет вся наша большая дружная семья.

— Я не знал, — расстроился бельчонок.

— Никто не знает. Люди и звери называют нас нежными именами, признаются нам в любви и год за годом уничтожают наш народ. Нас осталось совсем мало, скоро мы погибнем.

— Мне очень жаль! — воскликнул бельчонок. — Но как же мне сделать маме подарок? Я хотел подарить ей самый лучший букет.

— Мы знаем как, — улыбнулись цветы и что-то прошептали бельчонку.

— Я мигом, — засмеялся малыш и вприпрыжку побежал домой. Обратно он вернулся не один, а вместе со своей мамой.

— Мама, — радостно проговорил бельчонок, — я дарю тебе все цветы на этой поляне!

Ландыши ласково зазвенели, раскрыли лепестки и почтительно склонили свои душистые головки.

— Спасибо, сынок! Это самый лучший букет в моей жизни! — восхищённо проговорила бельчиха и обняла малыша.

С тех пор бельчонок каждый год дарил маме целые поляны цветов.



Заячьи ушки, лесной колокольчик, маёвка... Какие только прозвища не придумали прекрасному весеннему цветку — ландышу! Его вытянутые листья действительно похожи на заячьи ушки, а маленькие бутоны напоминают бубенчики. Нежный аромат этих цветов, распускающихся обычно в мае, ни с чем не спутаешь. Ландыши не только красивые, они ещё и лечат. К сожалению, люди не берегли ландыши, их стало мало. Они занесены в Красную книгу!

Отрывок из книги «Большая энциклопедия в сказках для маленьких почемучек»