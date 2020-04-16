Сказки о дружбе

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16 апреля, 2020

Сказка — уникальное изобретение человека. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит! В этой книге собраны сказки из золотого фонда мировой литературы, которые научат малыша общаться со сверстниками, дорожить дружбой, цивилизованно решать конфликтные ситуации.

Самый большой друг

В маленьком домике у реки жила девочка. И было у неё три друга: Слон Длинный Хобот, лохматый Щенок и пёстрая Бабочка.

Однажды все они собрались на поляне.



— Девочка, посмотри, какой я большой и сильный! — расхвастался Слон

Длинный Хобот. — Поэтому я твой самый большой друг!

— Я тоже большой друг девочки, — тявкнул лохматый Щенок. — Я очень её люблю.

— Какой же ты большой друг! — рассмеялся Слон. — Ведь ты совсем маленький!

— Я тоже большой друг девочки, — робко прошептала пёстрая Бабочка.

— Это ты большой друг? — захохотал Слон. — Вот я дуну, и ты улетишь так далеко, что больше никогда не вернёшься.

Очень огорчились лохматый Щенок и пёстрая Бабочка.

Около дома девочки протекала глубокая река. В ней жил злой Крокодил.

Однажды девочка подошла к реке и не заметила, что Крокодил спрятался в густом камыше. Крокодил схватил девочку за юбку своими страшными зубами и потащил её прямо в глубокую реку.

— Спасите! Помогите! — закричала девочка.

Из леса выбежал Слон Длинный Хобот.

— Я не могу спасти тебя, девочка! — закричал Слон. — Ведь этот ужасный крокодил может и меня утащить в реку. И тогда у тебя уже не будет такого большого друга!

И Слон снова убежал в лес.

Пёстрая Бабочка увидела, какая беда стряслась с девочкой. Она вспорхнула и полетела к лохматому Щенку. Дул сильный ветер, но Бабочка всё равно торопилась изо всех сил.



Щенок тут же бегом бросился к реке. Он так громко рычал и лаял, что Крокодил испугался.

«На меня напал какой-то опасный и страшный зверь!» — подумал Крокодил.

Он отпустил девочку и нырнул прямо на дно.

Тут из леса выбежал Слон.

— Девочка, девочка, как я рад, что тебя не съел этот злой Крокодил! — закричал Слон. — Я больше всех рад этому, потому что я твой самый большой друг.

— Нет, — сказала девочка. — Ты вовсе мне не друг. Вот лохматый Щенок мой большой друг. И пёстрая Бабочка тоже мой большой друг, хотя она совсем маленькая. А ты — нет!

И тут случилось вот что! Бабочка стала большая, как птица. Лохматый Щенок стал большой, как лошадка. А Cлон Длинный Хобот стал маленьким-маленьким, как зайчонок. Он покраснел от стыда и убежал в лес. С тех пор маленький Cлон от всех прячется, и поэтому никто его не видел.

Отрывок из книги «Сказки о дружбе»

