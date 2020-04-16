Сказки о дружбе

Сказка — уникальное изобретение человека. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит! В этой книге собраны сказки из золотого фонда мировой литературы, которые научат малыша общаться со сверстниками, дорожить дружбой, цивилизованно решать конфликтные ситуации.
В маленьком домике у реки жила девочка. И было у неё три друга: Слон Длинный Хобот, лохматый Щенок и пёстрая Бабочка.
Однажды все они собрались на поляне.
— Девочка, посмотри, какой я большой и сильный! — расхвастался Слон
Длинный Хобот. — Поэтому я твой самый большой друг!
— Я тоже большой друг девочки, — тявкнул лохматый Щенок. — Я очень её люблю.
— Какой же ты большой друг! — рассмеялся Слон. — Ведь ты совсем маленький!
— Я тоже большой друг девочки, — робко прошептала пёстрая Бабочка.
— Это ты большой друг? — захохотал Слон. — Вот я дуну, и ты улетишь так далеко, что больше никогда не вернёшься.
Очень огорчились лохматый Щенок и пёстрая Бабочка.
Около дома девочки протекала глубокая река. В ней жил злой Крокодил.
Однажды девочка подошла к реке и не заметила, что Крокодил спрятался в густом камыше. Крокодил схватил девочку за юбку своими страшными зубами и потащил её прямо в глубокую реку.
— Спасите! Помогите! — закричала девочка.
Из леса выбежал Слон Длинный Хобот.
— Я не могу спасти тебя, девочка! — закричал Слон. — Ведь этот ужасный крокодил может и меня утащить в реку. И тогда у тебя уже не будет такого большого друга!
И Слон снова убежал в лес.
Пёстрая Бабочка увидела, какая беда стряслась с девочкой. Она вспорхнула и полетела к лохматому Щенку. Дул сильный ветер, но Бабочка всё равно торопилась изо всех сил.
Щенок тут же бегом бросился к реке. Он так громко рычал и лаял, что Крокодил испугался.
«На меня напал какой-то опасный и страшный зверь!» — подумал Крокодил.
Он отпустил девочку и нырнул прямо на дно.
Тут из леса выбежал Слон.
— Девочка, девочка, как я рад, что тебя не съел этот злой Крокодил! — закричал Слон. — Я больше всех рад этому, потому что я твой самый большой друг.
— Нет, — сказала девочка. — Ты вовсе мне не друг. Вот лохматый Щенок мой большой друг. И пёстрая Бабочка тоже мой большой друг, хотя она совсем маленькая. А ты — нет!
И тут случилось вот что! Бабочка стала большая, как птица. Лохматый Щенок стал большой, как лошадка. А Cлон Длинный Хобот стал маленьким-маленьким, как зайчонок. Он покраснел от стыда и убежал в лес. С тех пор маленький Cлон от всех прячется, и поэтому никто его не видел.