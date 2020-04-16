Первый полёт в космос

Добавить в закладки

17 апреля, 2020

Из этой книги вы узнаете, почему ракеты делают многоступенчатыми, когда запустили первый искусственный спутник Земли, что происходит с предметами в невесомости, какие животные побывали в космосе, как проходила подготовка космонавтов, волновался ли Юрий Гагарин перед полётом и многое- многое другое. В конце книги есть приложение с биографиями учёных и космонавтов и хронология космических открытий.

Весной и летом 1957 года в Особом конструкторском бюро №1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Павловича Королёва и Михаила Клавдиевича Тихонравова шли испытания новой ракеты Р-7, способной подняться в космическое пространство. Первые запуски прошли неудачно, но к осени ракета была доработана и готова к полёту. Одновременно велись работы по созданию первого искусственного спутника Земли. Он представлял собой шар чуть больше полуметра в диаметре, начинённый радиоаппаратурой. От шара отходили четыре отростка — антенны. С их помощью спутник должен был подавать радиосигналы.

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут ракета Р-7 вывела первый искусственный спутник на орбиту. Радиолюбители всего мира могли слышать его позывные, а в ночном небе можно было наблюдать маленькую движущуюся звёздочку. За три месяца полёта первый искусственный спутник 1440 раз облетел вокруг нашей планеты.

За этим спутником последовали другие, выполнявшие более сложные научные задачи.



2 января 1959 года была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-1». Она впервые в мире преодолела вторую космическую скорость. А уже в сентябре 1959 года автоматическая межпланетная станция «Луна-2» достигла поверхности Луны и оставила на ней вымпел с гербом СССР. В октябре того же года аппарат «Луна-3» передал изображения обратной стороны Луны (она всегда повёрнута к Земле одной стороной, потому что период вращения вокруг своей оси и вокруг Земли у неё одинаковый).



«Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов, как воплощение самой дерзкой мечты человечества». (С.П. Королёв)

Отрывок из книги «Первый полёт в космос». Редакция «Аванта»

