Мультсериал «Супер Ралли»

Захватывающий мультсериал в духе лучших историй про машины и гонки.
«Супер Ралли» рассказывает о приключениях космического гонщика по имени БР и его команды. Эти весёлые и быстрые друзья мечтают стать настоящими гонщиками и выступать на серьёзных соревнованиях, но достигнуть этой цели будет непросто!
Вас ждёт путешествие в новый мир, знакомство с необычными героями и увлекательный сюжет, который будет интересен даже взрослым!
Смотрите премьеру мультсериала 31 мая в 19:30 в эфире телеканала «Карусель».