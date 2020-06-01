Всероссийская социальная акция «Дети говорят»

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1 июня, 2020

1 июня 2020 года, в День защиты детей, в метрополитене Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России будут звучать голоса детей, рассуждающих о вечных семейных ценностях.

Всероссийская социальная акция «Дети говорят» заключается в озвучке фраз и рассуждениях о доброте, счастье, семье. Детские голоса будут звучать в метро в электропоездах, на эскалаторах и в вестибюлях станций, на наземном транспорте и в аэропортах.

Акция «Дети говорят» поможет пассажирам стать вежливей не только к самым маленьким, но и друг к другу, затрагивая самые тонкие ноты человеческого сердца посредством детских голосов. Психологический эффект от слухового восприятия задаст положительное настроение пассажиру на целый день, большинство людей задумается о своем ребенке и о его благе.

«Что такое семья?», «Что такое доброта?», «Что такое счастье?», «Что такое семейные ценности?», «О чем метчают дети?» — на все эти вопросы будут отвечать дети. А что они об этом думают, взрослые услышат в транспорте 1 июня. Всероссийская акция позволит охватить миллионную аудиторию пассажиров, оказать воспитательный и психологический эффект, а также просто поднять настроение взрослым в этот чудесный праздник.

В проекте принимают участие дети-подопечные фонда «Подари солнечный свет», воспитанники детского центра Санни Лэнд, подопечные Московской городской ассоциации родителей, воспитывающих детей-инвалидов, Благотворительного фонда «Большая семья», Благотворительного фонда Екатерины Иноземцевой, Центра социокультурной реабилитации «Дианы Гурцкая», творческой школы-студии Владимира Брилёва, дети с ограниченными возможностями здоровья, лауреаты Международного фестивального движения Star Generation.

Акцию поддержали и знаменитости со своими детьми: Антон Зацепин, Ольга Кабо, Владимир и Маруся Лёвкины, Дианы Гурцкая, Валерия Лесовская, победители и суперфиналисты шоу «Голос дети» Микаел Григорян, Софья Туманова, Геннадий Перевердиев и самая красивая девочка России Анастасия Князева.

Инициатором всероссийской акции «Дети говорят» выступил благотворительный фонд помощи детям «Подари солнечный свет» при поддержке Общероссийского Народного Фронта, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Цель Акции — привлечение внимания граждан к институту семьи и детства, напоминание об эффективном общении с ребенком, помощь в осознании того, какая радость — растить ребенка, и насколько важно обеспечить безопасность и комфорт маленьких россиян.